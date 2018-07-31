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Bacakta çıkan yaralar damar tıkanıklığı habercisi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, bacaklarda çıkan yaraların damar tıkanıklığı habercisi olabileceğini belirterek, dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Bacakta çıkan yaralar damar tıkanıklığı habercisi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, bacaklarda çıkan yaraların damar tıkanıklığı habercisi olabileceğini belirterek, dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

31 Temmuz 2018 Salı 09:14
Bacakta çıkan yaralar damar tıkanıklığı habercisi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu yaptığı açıklamada, "Vücuttaki bütün organlar damarlar vasıtasıyla besleniyor. Özellikle yoğun sigara içen şeker hastaları veya böbrek hastalarının damarlarında ciddi tıkanmalara yol açıyor bu tarz rahatsızlıklar. Şimdi kalp damarlarının hastalıkları artık günümüzde herkes tarafından biliniyor ve tedavisi yapılıyor. Ancak bacakla ilgili damar hastalıkları biraz ihmale maruz kalıyor. Çünkü hastaların birçoğu bacaklarında çıkan yaraların, yol yürümeyle bacaklarda olan ağrıların sebebinin aslında bel, bel fıtığı gibi bir takım rahatsızlıklardan kaynaklanabileceğini düşünüyor. Aslında damarlarla ilgili bir takım hastalıklar yol yürümeyle bacaklarda ağrı yaparlar ya da uzun süren çok tıkalı damarlar ayaklarda yaraların çıkmasına sebep olurlar. Bu yaralar diyabetik hastalarda ya da diyalize giren hastalarda iyileşmelerin gecikmesine hatta verilen antibiyotiklerin de etkili olmamasına sebep olur" dedi. 

"Bacaklar kaybedilebilir"

Damar tıkanıklıklarının bacaklarda ve parmaklarda yarayla başladığı ifade eden Erdoğu, "Daha sonra bu damarlar açılmadığı zaman ya da antibiyotikten hastalar fayda görmediği zaman hem buradaki enfeksiyonların bütün vücuda dağılarak yaygın bir sepsis dediğimiz, bürün vücudu ilgilendiren bir enfeksiyon yaratma gibi bir takım riskleri var. Bunun yanında bu hastalar çok uzun vadede bu işlemi yaptırmadıkları takdirde bu hastalarda önce parmakların kesilmesi daha sonra yukarıya doğru ayak bileğinde kesilme, dizde kesilme hatta kalçaya kadar bacakların kaybedilmesi gibi bir takım durumlar ortaya çıkıyor. Onun için en ufak bir şüphe oluştuğunda, bacaklarda yaralar çıktığında bunların damarlarının mutlaka kontrol edilmesinde fayda var. Damarlara yapılan müdahaleler hastaların bacaklarının, ayaklarının ya da işte parmaklarının kesilmesini  engelleyebilir.  Bu süreçlerini uzatabilir. Konforlarını artırır" diye konuştu. 

Bacağını kaybetmekten kurtuldu

Balon stent yöntemiyle ameliyat edilen ve bacağının kesilmesinden kurtulan 63 yaşındaki Tevfik Aysan ise, "Bacağımda yara çıktı umursamadım  sonra bu yara cıvık bir şekilde bir, iki, üç boğuma kadar gelmiş hocama sorduğum zaman. Hocamda dedi ki 'Bunu kesmemiz lazım eğer kesmezsek tamamen bacağını' alırız dedi. Aman hocam hemen yap dedim. Üç gün sonra hocam parmağı kesti. Sonra İsmail hocamda 'Damar tıkanıklığı var oları açalım yaran daha çabuk iyileşir' dedi ve açtı. Ayağımı kaybetme durumum vardı ama şimdi bitti. Bu tedaviyi olmasaydım kasığa kadar keserlerdi" ifadelerini kullandı.

                

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