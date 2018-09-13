Bacaklarınıza soğuk duş aldırın çünkü…

Bacaklarda ağrı, yorgunluk ve şişkinlikle seyreden varis bir yandan da kozmetik açıdan kadınları rahatsız ediyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan, “Bazı kurallara dikkat edilmediğinde şikayetlerin artmasının yanında, normal olan damarlarda yeni varislerin oluşması, kılcal damar görüntülerinde artma yaşanabiliyor. Oysa basit önlemlerle varisten korunmak, şikayetleri gidermek mümkün” diyor. Dr. Abdullah Doğan, variste 10 kritik kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yüksek topuklu ayakkabılar tercih etmeyin

Bacak kasları toplar damarlar için pompa görevi gördüğünden bu kasları yetersiz çalıştıran ayakkabılar giymekten kaçının. Topuk yüksekliği 5 cm’den yüksek olan ayakkabılar baldır kaslarının calışmasını kısıtlıyor. Bacak bacak üstüne atma, bağdaş kurarak ya da çömelerek oturma gibi hareketler de toplar damarlardaki kanın kalbe geri dönüşünü engellediğinden bu hareketlerden kaçının.

Bol kıyafetleri tercih edin

Vücudunuzu sıkan, özellikle karnınızda baskı oluşturan dar kıyafetlerden kaçının. Pantolon ve eteklerin bel kısmını fazla sıkmayın, çok dar kemerler kullanmayın. Taytlar, dar iç çamaşırları ve benzeri kıyafetler de kan dolaşımını olumsuz etkiliyor. Dar giysiler bacaklardan kalbe dönen dolaşımı engelleyerek bacak toplar damarlarında kanın daha çok göllenmesine neden oluyor.

Bacaklarınıza soğuk duş aldırın

Bacaklara soğuk su uygulanması, sıcaktan dolayı genişlemiş damarların daralmasını sağlayarak şikayetlerin azalmasını ve geçmesini sağlıyor. Özellikle de yoğun ve uzun bir günden sonra bacaklara soğuk su uygulamak bacaklarda belirgin rahatlama sağlıyor. Banyonuzu da mümkün olduğunca sıcak olmayan ılık veya soğuk su ile yapmayı tercih edin.

Hareketsizlikten kaçının

Hareketsizlik varisin en önemli nedenlerinden biri. Uzun süre aynı pozisyonda hareketsiz kalmayın. Uzun süre ayakta veya oturarak çalışmanız gerekiyorsa sık aralıklarla bacak ve ayaklarınızı hareket ettirerek bacaklardaki kanın kalbe geri dönüşüne yardımcı olun. İşyerinizde veya evinizde hareket etmek için çaba harcayın, kısa yürüyüşler yapın, merdiven inin çıkın.

Sıcak ortamlarda uzun süre kalmayın

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan “Sauna, hamam, kaplıca gibi sıcak ortamlarda bulunmak varis şikayetlerinizi arttıracağından bu ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun. Hatta güneş altında uzun süre kalmayın. Bacaklarınızı kuma gömmekten de kaçının” diyor.

Düzenli egzersiz ve spor yapın

Özellikle bacak kaslarını çalıştıran, tempolu yürüyüş, yüzme ve bisiklet sürmek gibi sporlar bacak toplar damarlarındaki kanın kalbe doğru hareketini hızlandırıyor. Mümkün olduğunca hareketli bir yaşam tercih edin. Aktiviteleri düzenli olarak yapmaya çaba gösterin. Fiziksel aktivite kan dolaşımını hızlandırdığından, düzenli egzersiz ve sporu ihmal etmeyin.

Bacaklarınızı yüksekte tutun

Bacakları kalp seviyesinin birkaç santim üzerinde tutmak kan dolaşımını hızlandırıp, bacak toplar damarlarındaki göllenmiş kanın boşalmasını sağlıyor. Uyurken veya fırsatbuldukça gün içinde dinlendiğinizde, bacaklarınızın altına 2-3 yastık koyarak yüksekte tutmak, varis şikayetlerinde düzelme sağlıyor ve varislerin ilerlemesini engelliyor.

Kilo almaktan kaçının, sağlıklı beslenin

Fazla kilonuz varsa kilo vermeye çalışın. Beslenmenize dikkat edin ve sık aralıklarla az miktarlarda beslenin. Öğünlerinizde sebze ağırlıklı ve bol lifli yiyeceklere yer verin. Kabız olmamaya çalışın. Bol sıvı tüketin. Bol sıvı tüketmek kanın akışını ve vücutta biriken atıkların atılımını kolaylaştırıyor. Damar hastalıklarının önemli sebepleri olanalkol ve sigaradan uzak durmak da çok önemli.

Varis çorabı giyin

Varis çorabı giymek, varis tedavisinde çok önemli bir yere sahip. Doktorunuzun önereceği uygun basınçtaki varis çoraplarını giymeyi ihmal etmeyin.

Gerekirse hekime başvurun

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdullah Doğan, “Varis şikayetleri, alınan önlemlere rağmen geçmiyorsa ve yaşam kalitenizi bozuyorsa mutlaka bir an önce hekime başvurun” diyor.