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B12 hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır?

B12 hangi besinlerde bulunur sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılmaya ve sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Hayvansal gıdalarla vücutta eksiklikleri karşılanan B12'nin vücuda birçok faydası bulunuyor. Peki, B12 hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır?

B12 hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır?

B12 hangi besinlerde bulunur sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılmaya ve sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Hayvansal gıdalarla vücutta eksiklikleri karşılanan B12'nin vücuda birçok faydası bulunuyor. Peki, B12 hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır?

13 Temmuz 2018 Cuma 15:36
B12 hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır?

B12’nin temel kaynağı hayvansal proteinlerdir. Sık tükettiğiniz, her gün yediğiniz gıdaların çoğunda (şekerli, unlu gıdalar, tahıl ve bakliyat grubu, sebze ve meyveler)  B12 vitamini bulunmaz. Eğer yeteri kadar B12 vitamini almak istiyorsanız ihtiyacınızı "hayvansal gıdalar" ile karşılamak zorundasınız. Yani, protein tüketerek vücudunuzdaki B12 miktarını artırabilirsiniz.

B12 İÇEREN BESİNLER

Yumurta: Tavuk, kaz ve ördek yumurtaları

Ciğer: Dana, kuzu, koyun ancak özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir

Kabuklu deniz ürünleri: İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz

Balık: B12 vitamini bulunan yiyecekler arasında uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli bir yere sahiptir. Bu besinler ayrıca Omega 3 alımı içinde uzmanlarca önerilmektedir

Kırmızı et: Özellikle sığır ve kuzu etleri yüksek oranda B12 içerir

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