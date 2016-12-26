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26 Aralık 2016 Pazartesi 18:59

Ayak Tırnakları Neden Sararır?

Ayak Tırnakları Neden Sararır?
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Ayak Tırnakları Neden Sararır?
Sağlıklı bir tırnak üzerinde engebeler ve renginde sararmalar olmaz. Ancak bazı kişilerde özellikle ayak tırnaklarında sararmalar mevcuttur. Peki, bunun nedeni nedir?

Tırnakların genel sağlığı ve rengi, kendi sağlığınız açısından yansıtıcı olabilir. Sağlıklı el ve ayak tırnaklarında çukurlar, çıkıntılar olmaz ve şekli ya da rengi anormal değildir. Ayak tırnaklarında sararmanın birden çok olası nedeni vardır ancak eğer tırnak şeklinde veya renginde ani bir değişim görürseniz bunu doktorunuza bildirmeniz gerekir.


Keratin adı verilen bir protein tırnakların ve saçın yapısına katılır. Ayak tırnaklarının büyümesinin sebebi, tırnak etlerinin altındaki hücrelerin çoğalmaya devam etmeleridir. Çoğaldıkça ölü hücreler dışarı itilerek tırnakları oluştururlar. Ayak tırnakları, el tırnaklarından daha yavaş, ayda 1 milimetre hızında büyürler.

El tırnaklarında bu miktar 2-3 mm’dir. Yaşlandıkça tırnakların uzama hızı da yavaşlar. Ayrıca tırnakların yapısı ve rengi değişebilir, daha sarı bir renk alabilirler. Ayak tırnakları sertleşip, kalınlaşabilir ve kesmesi daha zor olabilir. Yaşlanma tırnaklardaki tüm değişimlerden sorumlu değildir ve başka faktörler de mevcut olabilir. Bunların arasında enfeksiyonlar ve medikal sebepler vardır.

Sarı ayak tırnakları, tırnak mantarının sık görülen bir belirtisidir. Ayak tırnakları mantar enfeksiyonu kapmaya daha yatkındır çünkü kapalı ayakkabılar içinde tutulduklarından, nemli ve karanlık ortam koşulları, mantarın çoğalması için çok idealdir. Ayak tırnakları bu durumda daha kalın ve kırılgan olabilirler. Bazı durumlarda tırnak yatağından tamamen de ayrılabilirler. Tırnak mantarı enfeksiyonları oldukça inatçıdırlar ve medikal olarak bile tedavileri zordur. Tırnak mantarının ilk işaretleri görüldüğünde hemen bir doktorla görüşülmesi tavsiye edilir.

Sarı tırnak sendromu, ayak tırnaklarda sararma ve kalınlaşma şeklinde ortaya çıkar. Esas sebebi bilinmiyor olsa da bazı medikal durumları olan kişilerde sıklıkla görülmektedir. Bunların arasında kronik sinüzit, bronşiektazi, kanser, romatoid artrit ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar yer alır.

Altta yatan hastalıklar tedavi edilse bile tırnaklar aynı durumda kalabilirler.
Ayak tırnaklarında sararmanın nedeni bazen koyu tonlara sahip oje sürmek olabilir. Kırmızı tonları bunun örnekleri arasındadır. Tırnaklardaki sarı renk aslında lekedir ve oje sürmeden önce baz oje sürmek ya da bir süre boyunca oje kullanımına tamamen ara vermek sorunun giderilmesini sağlayabilir.

Tırnağı parlattıktan sonra %3 oranındaki hidrojen peroksit çözeltisine batırmak ojeden kaynaklanan lekenin giderilmesine yardımcı olabilir.


 
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