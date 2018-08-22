banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.864
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8196
EURO
6.9689
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Çanta hırsızlığı
ÇANTA HIRSIZLIĞI
İş yeri faresi yakalandı
İŞ YERİ FARESİ YAKALANDI
banner282

Avrupa'da kızamık alarmı!

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki kızamık vakalarının geçtiğimiz yıllara göre önemli oranda arttığını açıkladı. Açıklamaya göre; yaşlı kıtada kızamığa yakalananların sayısı geçen yıl 23 bin 927, 2016'da ise 5 bin 273 oldu

Avrupa'da kızamık alarmı!

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki kızamık vakalarının geçtiğimiz yıllara göre önemli oranda arttığını açıkladı. Açıklamaya göre; yaşlı kıtada kızamığa yakalananların sayısı geçen yıl 23 bin 927, 2016'da ise 5 bin 273 oldu

22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:10
Avrupa'da kızamık alarmı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'daki kızamık vakalarının geçtiğimiz yıllara göre önemli oranda arttığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; DSÖ, Avrupa'da bu yılın 6 ayında 41 binden fazla kişinin kızamığa yakalandığını, bunlardan 37'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, yaşlı kıtada kızamığa yakalananların sayısı geçen yıl 23 bin 927, 2016'da ise 5 bin 273 oldu.

Kızamık salgınından en çok etkilenen ülke, 23 binden fazla kişinin bu hastalığa yakalandığı Ukrayna.

Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya,Sırbistan ve Rusya'da bu yıl içinde binden fazla kişi kızamığa yakalandı ve bu ülkelerin her birinde kızamığa bağlı nedenlerden ölümler görüldü.

Kızamıktan yaşamını yitirenlerin en fazla olduğu ülke ise 14 kişinin öldüğü Sırbistan.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tıp dünyasında zatürrenin tedavisinde çığır açacak buluş
Tıp dünyasında zatürrenin tedavisinde çığır açacak buluş
Diş hekimlerinden ‘kürdan’ uyarısı
Diş hekimlerinden ‘kürdan’ uyarısı
Uçuğa sakın bunu yapmayın!
Uçuğa sakın bunu yapmayın!
Bayram ziyaretlerine giderken atıştırmak kilo aldırmıyor
Bayram ziyaretlerine giderken atıştırmak kilo aldırmıyor
Kurban uyarısı! Eti böyle tüketin
Kurban uyarısı! Eti böyle tüketin
Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan kurban eti uyarısı
Uzun süre klima kullanımına dikkat
Uzun süre klima kullanımına dikkat
Çok uyuyanlar sinirli, az uyuyanlar enerji dolu
Çok uyuyanlar sinirli, az uyuyanlar enerji dolu
Uzmanlardan uyarı: Kurbanı kesip hemen etiyle kahvaltı yapmayın
Uzmanlardan uyarı: Kurbanı kesip hemen etiyle kahvaltı yapmayın
Uzman diyetisyenden hafızayı güçlendiren besinler listesi
Uzman diyetisyenden hafızayı güçlendiren besinler listesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim