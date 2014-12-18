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Astımdan Alerji Aşılarıyla Kurtulun!

Uzmanlara göre; dünyada en sık görülen solunum yolu hastalığı olan astımdan kurtulmanın en etkin yolu, aşılama yöntemi

Astımdan Alerji Aşılarıyla Kurtulun!

Uzmanlara göre; dünyada en sık görülen solunum yolu hastalığı olan astımdan kurtulmanın en etkin yolu, aşılama yöntemi

18 Aralık 2014 Perşembe 11:46
Astımdan Alerji Aşılarıyla Kurtulun!
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Astımdan Alerji Aşılarıyla Kurtulun!
Uzmanlara göre; dünyada en sık görülen solunum yolu hastalığı olan astımdan kurtulmanın en etkin yolu, aşılama yöntemi


Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, astımın görülme sıklığının her geçen gün arttığına dikkat çekerek özellikle çocuklarda görülen astım rahatsızlığından, alerjinin sorumlu olduğunu söyledi.
Astım, adını duyanın korkusu olsa bile günümüz şartlarında korkulmaması gereken ve tedavisi olan bir hastalık olduğunu belirtti. Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony “Alerjik astımın tedavisindeki en etkili yol aşılama yöntemidir ve bu yöntemle hastalıktan kurtulmak mümkündür. Alerji aşıları astımın gidişatını değiştirebilme potansiyeline sahip tek tedavidir, mümkün olduğunca erken başlanmalıdır. Alerji aşıları dışındaki tedavilerin hiçbiri hastalığın vücuttan atılmasını sağlamaz, sadece mevcut yangının seviyesini azaltır” dedi.
EN ETKİLİ TEDAVİ AŞI
Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, astım için kullanılan alerji aşılarının özellikle son yıllarda geliştirilen standartlara uygun olarak hazırlandığını ve çok başarılı sonuçlar alındığını söyledi.
Aşıların alerjik olunan maddelerle hazırlandığını belirten Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, ağızdan yapılan damla aşı ve koldan yapılan aşı olmak üzere iki çeşit aşı olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Antony “Hastanın yaşına ve alerjisine göre hangi aşının yapılacağı belirlenir. Alerjik olunan maddenin vücuda alıştırılması için küçük dozlarda başlayan aşı tedavisi giderek artırılır. Bu tedaviyle amaçlanan; savunma sisteminin, alerjik olunan maddeye karşı tolerans geliştirmesidir. Yani astım tedavisinde kullanılan diğer ilaçların (nefes acıcılar ve kortizonlu ilaçlar) aksine aşı tedavisi, hastalığın direkt olarak oluş mekanizmasını etkiler” dedi.

Alerji aşılarının avantajları neler?
- Alerjik astımdaki en etkili tedavidir.
- Alerji aşıları, savunma sistemini etkileyerek alerjik olunan maddeye karşı savunma siteminin tolerans geliştirmesine neden olur.
- Akciğerlerde bulunan alerjik iltihap geriler ve iyileşir.
- Hava yolu hassasiyeti geriler.
- Astım krizleri geriler.
- Astım için kullanılan ilaçlar azalır ve hasta hiç ilaç kullanmaz hale gelir.
- İlaçlara bağlı görülen yan etkiler görülmez.
- Aşıların etkisi ömür boyu ya da uzun yıllar devam eder.
- İçinde kortizon yoktur.
- İç organlara zararı yoktur.
- Kilo aldırmaz.
 

Son Güncelleme: 18.12.2014 11:48
Anahtar Kelimeler:
Astımdan Alerji Aşılarıyla Kurtulun!
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