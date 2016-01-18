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Astım Hastaları İçin Tehlike Sürüyor

Güney Afrika üzerinden dün ülkemize gelen toz zerrecikleri etkisini bugünde sürdürüyor

Astım Hastaları İçin Tehlike Sürüyor

Güney Afrika üzerinden dün ülkemize gelen toz zerrecikleri etkisini bugünde sürdürüyor

18 Ocak 2016 Pazartesi 12:11
Astım Hastaları İçin Tehlike Sürüyor
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 ASTIM HASTALARI İÇİN TEHLİKE SÜRÜYOR

Kıbrıs dün Güney Afrika üzerinden gelen toz zerreciklerinin etkisi altındaydı. Güney Afrika’dan Kıbrıs’a gelen toz zerrecikleri dün dağıldı ancak tozun etkisi bugünde devam ediyor özellikler astım ve kronik astım hastaları için tehlike arz ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Adataş, atım hastalarına zorda kalmadıkça dışarı çıkmayın çağrısında bulundu.

Adataş: Astım hastaları dikkat etmeli

Toz zerrecikleri bugün adamızı terk etse de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Adataş, astım ve kronik astımı olan vatandaşların dışarı çıkmamaları gerektiğine dikkat çekti. Adataş, havanın halen daha astım hastaları için zararlı olabileceğini ve durumun soğuk algınlığı ile birleşmesi halinde kötü sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi. Adataş, astım hastası olan vatandaşların maske takmaları gerektiği çağrısında da bulundu.



Son Güncelleme: 18.01.2016 12:15
Anahtar Kelimeler:
Astım Hastaları Için Tehlike Sürüyor
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