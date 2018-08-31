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Aşırı terleme hastalık belirtisi olabilir!

Terleme, vücut ısısı yükseldiğinde vücudu soğutmak için kullanılan normal bir mekanizma ancak zaman zaman terlemenin rahatsızlık verici seviyelere ulaşması tıbbi bir sorunun göstergesi olabiliyor.

Aşırı terleme hastalık belirtisi olabilir!

Terleme, vücut ısısı yükseldiğinde vücudu soğutmak için kullanılan normal bir mekanizma ancak zaman zaman terlemenin rahatsızlık verici seviyelere ulaşması tıbbi bir sorunun göstergesi olabiliyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 23:07
Aşırı terleme hastalık belirtisi olabilir!

Vücutta sıcaklığın yükselmesi sinir sistemini tetikliyor, beyin ve ardından ter bezleri uyarılarak terleme ile sıcaklık kaybı sağlanıyor. Aşırı terleme veya hiperhidroz ise terlemenin, fizyolojik ihtiyaçtan daha fazla miktarda ve kişinin hayat standartlarını etkileyecek düzeyde olması. 

Bu durumun altta yatan herhangi bir hastalığa bağlı ise sekonder, bağlı değilse primer hiperhidroz olarak adlandırıldığını belirten Dr. Koray Akay, aşırı terlemenin altında ciddi hastalıkların da yatabileceği uyarısında bulunuyor ve böyle bir şüphenin muhakkak uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dr. Akay, aşırı terlemenin belirti olarak Kabul edildiği hastalıkları ise şöyle sıralıyor:    

AŞIRI TERLEME BU HASTALIKLARIN BELIRTISI OLABİLİR!

Hipertiroidi: Kandaki tiroid hormonunun artması anlamına gelen hipertiroidi, vücuttaki kimyasal reaksiyonların hızlanmasıne neden olduğu için vücut sıcaklığını ve dolayısıyla terlemeyi artırabilir. Aşırı terleme şikayetiyle doktora başvuranlardan ilk istenen tetkiklerden biri tiroid hormonu ölçümüdür.

Enfeksiyon hastalıkları: Genelde akciğerleri hedef alan, bulaşıcı bir enfeksiyon olan tüberküloz (verem) gibi hastalıklar, vücudun zararlı bakterilerle savaşması sırasında ateşin ve terlemenin artması gibi belirtiler gösterir.

Diyabet: Kan şekerinin çok düşük ya da çok yüksek olması vücut dengesini bozarak aşırı terlemeye neden olabilir.

Parkinson hastalığı: Kasların normalden farklı uyaranlar alması sonucu uzuvlarda görülen titremelerle bilinen Parkinson hastalarında da aşırı terleme görülebilir.

Psikiyatrik sorunlar: Vücut sıcaklığını yükselten aşırı stres ve kaygı bozukluğu, terleme miktarını gözle görülür derecede artırabilir. Genelde bu durum daha çok stres yarattığından, terleme sonsuz bir döngüye girer. Yani kişi terledikçe strese girer ve daha çok terler. 

Kanser: Daha düşük bir olasılık olmakla beraber, aşırı terleme durumunda vücudun kanser hücreleriyle savaşıyor olması da mümkündür. Bu durumda kanser ilerledikçe terleme miktarı da artabilir. Vücutta istilacılarla savaşan akyuvarların artmasına neden olan lösemi gibi kanser türlerinde aşırı terlemeye sıkça rastlanır.

AŞIRI TERLEME NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedaviye başlamadan önce terlemeye yol açan problemin ne olduğu saptanmalıdır. Böylece, eğer altta yatan bir hastalığa bağlı olarak veya ilaçlardan gelişiyorsa, bu hastalık tedavi edilir veya ilaç değişimi önerilebilir. Eğer aşırı terlemenin nedeni bir hastalık değilse, uzmanlar hastaya en uygun tedavi uygular. Her koşulda kişi sentetik olmayan, pamuklu kıyafetleri seçmeli, bol su tüketmelidir, ilaç kullanıyorsa doktoruna başvurarak durumu izah etmelidir.”

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