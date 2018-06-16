Aşırı sıcak ve güneşe dikkat

Dermatoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahu Çiler Çıkım, bireylerin güneş ışınlarından yeterli ve düzgün bir şekilde korunmalarının sağlıkları açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Havaların ısınmasıyla güneşin zararlı ışınlarının kansere yol açabileceğini dile getiren Ahu Çiler Çıkım, “Güneşin en zararlı ışınları UV (ultraviyole) A, B ve C olarak adlandırılıyor. Ultraviyole C yeryüzüne ulaşmıyor. Yeryüzüne ulaşanların en zararlısı olan Ultraviyole B, genellikle cilt kanserinden sorumlu olan ışındır. Ultraviyole A en fazla bize ulaşan, beraberinde yaşlanmamızdan sorumlu olandır, fakat ultraviyole B’nin de kansere yapıcı etkisini artırır” diye konuştu.
Risk altında olanlar
Çıkım, risk gruplarını şöyle sıraladı: “Küçüklüğünden beri güneş altında çok kalanlar, çiftçiler, balıkçılar, güneş altında çok çalışan insanlar, bununla birlikte açık tenli, kumral, kızıl insanlar, geçmişte güneş yanığı öyküsü olmuş insanlar, solaryuma çok girip çok bronzlaşanlar, güneş kremi kullanmak alışkanlığı olmayan bu gruplar en fazla risk altında olanlar. Aynı zamanda vücudunda 50’den fazla beni olanlar, ailesinde cilt kanseri öyküsü olanlar da riskli gruplardır.”
Sıcaklardan korunma
Çıkım, “Yapılan araştırmalara göre, ergenliğe kadar, bütün ömrümüzde aldığımız güneş ışınlarının yarısını alıyoruz. Yani kişi 50-60 yaş arasında ‘zaten güneşe çıkmıyorum’ dese bile zaten o güneş ışınlarını yeterince almış oluyor. Bunların bizim vücudumuzda birikici etkileri oluyor. Bu birikici etkilerden dolayı cilt kırışıklığı ve cilt kanseri riski ortaya çıkıyor. O yüzden küçüklükten itibaren güneş kremlerine aşina olunmalı ve güneşten korunulmalı. Saat 10.00 ile 17.00 arası mümkünse güneş altında kalmamakta fayda var. Muhakkak çıkmak gerekiyorsa da güneş kremi kullanılmalı ve mümkün olduğunca 2 saatte bir kullanım tekrarlanmalı” tavsiyelerinde bulundu.