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Artık Onları Hasta Olarak Kabul Edeceğiz

Artık Onları Hasta Olarak Kabul Edeceğiz

23 Aralık 2017 Cumartesi 15:38
Artık Onları Hasta Olarak Kabul Edeceğiz
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Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi’ni güncelliyor

Dünya Sağlık Örgütü, 28 yıl sonra Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi'ni güncelliyor. Örgütün bu güncellemesiyle birlikte birçok yeni hastalık listeye eklenecek ve bu hastalıkların tanı, tedavi kriterleri belirlenecek. Yeni tanımlanan bu hastalıklardan biri ise Türkiye'deki birçok genç ve çocukta da görülen bir bağımlılık türü...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi’nin 2018’de yapılacak olan güncellemesinde birçok yeni hastalık tanımlayacak. Bunlardan biri de ‘Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı’…

Dünya Sağlık Örgütü’nün en son 1990 yılında güncellediği Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi ICD-10, 2018’de tekrar güncellenerek ICD-11 olarak sunulacak. WHO’nun bu yeni sistemine birçok yeni hastalık da eklenecek.

Son zamanlarda özellikle çocuklar ve gençler için sağlığa olan etkisi sık sık dile getirilen bilgisayar oyunlarına bağımlılık, artık hastalık olarak tanımlanacak. Henüz taslak halinde olan hastalığın tanımı ve belirtileri ile ilgili bilim insanlarının çalışmaları devam ediyor.

‘BİLGİSAYAR OYUNU BAĞIMLILIĞI’NIN BELİRTİLERİ

Taslak halindeki veriye göre ise,

-Kişilerin oyunlara olan ilgileri hayata karşı sahip oldukları ilgiden daha fazla olmalı
-Bu sağlıksız davranış en az 1 yıl kadar devam etmeli
-Bireylerin oyun oynamanın zararlı sonuçlarını açıkça görüldükleri hale, bu eylemi sonlandıramamış olmaları

şeklinde sıralanan bu 3 kriter, WHO’nun Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı tanısında kullanılacak.

Son Güncelleme: 23.12.2017 16:41
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