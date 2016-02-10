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Arıtılmış Sudaki Büyük Tehlike!

Arıtılmış Sudaki Büyük Tehlike!

10 Şubat 2016 Çarşamba 19:05
Arıtılmış Sudaki Büyük Tehlike!
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Arıtılmış Su Hipertansiyona Sebep Oluyor
Arıtma sistemlerindeki filtrelerin sodyum klorür yani tuz ile yıkandığını, bunun da suyun tuzlanmasına sebep olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Mustafa Erbaş "Sodyum hipertansiyon riskini artırıyor" dedi

İnsanların günlük mineral ihtiyacının yüzde 10'unun içme suyundan karşıladığını belirten Gıda Mühendisliği Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Erbaş, hazır satılan suların mineral oranının yok denecek kadar az olduğunu anlattı. Erbaş, damacana su kullanan bir kişinin sudan alabileceği günlük mineral ihtiyacının yüzde 1'ini bile almasının mümkün olamayabileceğini ifade etti.

Çeşme suyu kullanımının bu yüzden önemli olduğunu; ancak bu durumda başka risklerin bulunduğuna işaret eden Erbaş "İçme suyu olarak hazır sular içilebilir ama yemek ve çay hazırlama gibi ihtiyaçlarda çeşme suları tercih edilebilir" diye konuştu.

'KİREÇ ARITIRILIRKEN MİNERALLER DE ARITILIYOR'

Erbaş, arıtma sistemlerinde de bazı sıkıntıların olduğunu vurgulayarak özellikle vücudun kalsiyum ve magnezyum ihtiyacının, arıtma sistemlerinde bu minerallerin de tutulması nedeniyle karşılanamayabileceğini söyledi.

Temel olarak iki farklı arıtma sisteminin bulunduğunu anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Biri reçinelerle diğeri ise ozmoz (Yalnızca su molekülünün geçebildiği) filtrelerle arıtma işlemini gerçekleştiriyor. Reçinelerde, aktif uçlar kalsiyumları tutuyor ve su minerallerinden arınıyor. Böylece içtiğimiz su kalsiyumdan ve başkaca bazı minerallerden arınmış olarak bardağımıza geliyor. Bununla ilgili başka bir risk de zamanla kalsiyum tutmaz hale gelen reçinelerin yıkanma aşaması. Arıtma sistemlerinin filtreleri sodyum klorür; yani tuz ile yıkandığı için suyun tuzlanmasına sebep oluyor. Özellikle sodyumlu hale gelen su, hipertansiyon riskini artıran nedenlerden biri. Bunu bazen kullanan kişiler de suyun tadından ve kayganlığından fark edebilmektedir. Genellikle ilk temizlik işleminin ardından gelen ilk sularda tuz tadı hissedilebilmektedir."

'NE KADAR İŞLENİRSE O KADAR RİSKLİ HALE GELİR'

Erbaş, sadece kalsiyumun değil, magnezyum gibi vücut için önemli pek çok mineralin suda yer aldığını ve arıtma nedeniyle bunlardan da faydalanılamadığını ifade ederek "Suya tekrar bu mineralleri yüklemek için filtrelerin arkasına çeşitli kayaçlar ekleniyor; ancak bir gıda ne kadar işlenirse o kadar riskli hale geliyor. Aynı şey, su için de geçerli" dedi.

 
Son Güncelleme: 10.02.2016 21:10
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