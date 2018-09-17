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Araştırma ile kanıtlandı! Plasentayı etkiliyor

İngiltere'de yapılan araştırma ile havadaki zehirli parçacıkların, hamilelerin akciğerlerinden plasentaya geçtiğine dair kanıtlara ilk kez ulaşıldığı belirtildi.

Araştırma ile kanıtlandı! Plasentayı etkiliyor

İngiltere'de yapılan araştırma ile havadaki zehirli parçacıkların, hamilelerin akciğerlerinden plasentaya geçtiğine dair kanıtlara ilk kez ulaşıldığı belirtildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 21:03
Araştırma ile kanıtlandı! Plasentayı etkiliyor

Kirli havanın ceninlere zarar verdiği biliniyordu. Ancak bunun nasıl olduğu bilinmiyordu. BBC’nin haberine göre hamilelerle yapılan yeni bir araştırmada bebeklerin plasentalarında kirli parçacıklar bulundu. Bilim insanları bu parçacıkların ceninlere de geçmiş olmasının çok olası olduğunu söylüyor.

Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Lisa Miyashita, "Annenin soluduğu kirli havanın cenini etkilediğine dair önemli işaretler var ve bu çok kaygı verici" dedi.

HAMİLELERE ÖNERİ: İŞLEK CADDELERİ KULLANMAYIN

Dr. Miyashita, hamile kadınların hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerden uzak durmasını ve işlek caddeleri kullanmamasını tavsiye etti.

Daha önce yapılan bir dizi araştırma, hava kirliliğinin prematüre ve düşük kilolu doğum riskini artırdığını ortaya koymuştu. Bu araştırmalar, bu bebeklerin hayatları boyuncasağlık sorunlarına maruz kalabileceğine işaret ediyordu.

Araştırmalar, hava kirliliğinin etkilerinin akciğerlerle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Bir araştırmada hava kirliliğinin insan zekasını ciddi oranda azalttığı belirtilmiş, 2016'da yapılan çalışmada insan beyninde hava kirliliğinin izleri bulunmuştu.

3500 HÜCREDE 72 KİRLİ PARÇACIK BULUNDU

Yeni araştırmada, sigara içmeyen ve sağlıklı bebekler dünyaya getiren beş kadının plasentaları incelendi. Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin bir parçası olan ve bakteriler ve hava kirliliği gibi zararlı parçacıkları içine çeken histiyosit hücrelerini ayrı tuttu. Optik bir mikroskopla yapılan incelemede, 3500 hücrede 72 kirli parçacık tespit edildi. Bu parçacıklara güçlü bir elektron mikroskobuyla bakıldı ve bunların histosiyit hücrelerindeki parçacıklara benzediği görüldü.

Bu bulguların kesin olarak teyit edilebilmesi için ileri araştırmalara gerek duyulduğunu belirten Dr. Miyashita, "Bunların başka bir şey olabileceğini sanmıyoruz. Bunların kirli parçacıklar olduğu çok bariz" dedi.

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