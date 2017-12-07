Sağlık:
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07 Aralık 2017 Perşembe 16:51

'Antibiyotik Direnci Nedeniyle Hastalar İyileşemiyor'

'Antibiyotik Direnci Nedeniyle Hastalar İyileşemiyor'

'Antibiyotik Direnci Nedeniyle Hastalar İyileşemiyor'
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Gereksiz antibiyotik kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan Dr. Koray Akay, özellikle çocuklarda bakterilere karşı direncin azaldığını ve iyileşemeyen hastalarla, geçmeyen hastalıkların her geçen gün arttığını söyledi. Dr. Akay ayrıca antibiyotiğin yanlış ilaç ve besinlerle alınmasının ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından büyük öneme sahip ilaçlar. Kelime anlamı “hayata karşı” demek. Bu kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını önlüyor, bazen de bakterileri öldürüyor.

Gereksiz ve bilinçsiz tüketim sebebiyle antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi olan ülkemizde ise iyileşemeyen hastaların, geçmeyen hastalıkların çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Dr. Koray Akay, ülkemizdeki bir diğer yanlışa da vurgu yaptı. Antibiyotiğin gereksiz yere kullanılmasının yanı sıra yanlış ilaç ve besinlerle alınmasının da ciddi sorun olduğunu belirten Akay, bu durumun ölüme kadar götürebilecek riskli tabloların gelişmesine yol açtığını aktardı.

ANTİBİYOTİK NE ZAMAN TEHLİKELİ OLUR?
2014 yılında Türkiye’de 120 bin kişinin ağrı kesiciler, grip ilaçları ve antibiyotiklerden zehirlendiğini söyleyen Dr. Akay, antibiyotiğin hangi durumlarda tehlikeli olabileceğini şöyle anlattı:

“İlaç tedavisinde, ilacın hastaya etkisi kadar ilaçların birbiriyle olan etkileşimleri de önemlidir. İlaçların birbiriyle etkileşimi, iyileştirici veya zehirleyici, zarar verici olabilir. Aynı yolu kullanan diğer bir kimyasal maddeyle, antibiyotikle, sigara dumanındaki nikotinle, diyette alınan bir besinle veya vücuda giren başka herhangi bir şeyle etkileşime girebilir.

YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI KARACİĞER VE BÖBREKLERİ VURUYOR
Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı hastaların ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastaların iyileşmemesine, hastalıkların tekrarlamasına, organ yetmezliğine sebep olabiliyor. Yanlış ilaç kullanımında en fazla zarar gören iki organımız ise karaciğer ve böbrektir. Antibiyotik bilinçsiz kullanıldığında özellikle çocuklarda karaciğer yetmezliğine sebep olabilir. İlerleyen safhalarda ölüme dahi götürebilir. Antibiyotik ilaçların asitli meyve suları ve kar­bonatlı içeceklerle alınması tavsiye edilmez, bu besinler antibiyotik etkisini azaltır. Aynı şekilde greyfurtun antibiyotiklerle alınmasının zararlı olacağı ileri sürülmüştür.

ANTİBİYOTİK KULLANIRKEN BUNLARI ÖNEMSEYİN!
İstenmeyen tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için ilaçların birbirleriyle etkileşimlerine dikkat edilmeli, muhakkak hekime danışarak antibiyotik ile başka bir ilaç alınmalı, hasta kendi hastalık öyküsünü, yeme içme, hareket bilgilerini, sigara, alkol gibi yaşam tarzını hekim ile paylaşmalı, ona göre antibiyotik kullanmalıdır.”


 
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