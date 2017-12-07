'Antibiyotik Direnci Nedeniyle Hastalar İyileşemiyor'

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından büyük öneme sahip ilaçlar. Kelime anlamı “hayata karşı” demek. Bu kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını önlüyor, bazen de bakterileri öldürüyor.Gereksiz ve bilinçsiz tüketim sebebiyle antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi olan ülkemizde ise iyileşemeyen hastaların, geçmeyen hastalıkların çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Dr. Koray Akay, ülkemizdeki bir diğer yanlışa da vurgu yaptı. Antibiyotiğin gereksiz yere kullanılmasının yanı sıra yanlış ilaç ve besinlerle alınmasının da ciddi sorun olduğunu belirten Akay, bu durumun ölüme kadar götürebilecek riskli tabloların gelişmesine yol açtığını aktardı.“İlaç tedavisinde, ilacın hastaya etkisi kadar ilaçların birbiriyle olan etkileşimleri de önemlidir. İlaçların birbiriyle etkileşimi, iyileştirici veya zehirleyici, zarar verici olabilir. Aynı yolu kullanan diğer bir kimyasal maddeyle, antibiyotikle, sigara dumanındaki nikotinle, diyette alınan bir besinle veya vücuda giren başka herhangi bir şeyle etkileşime girebilir.Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı hastaların ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastaların iyileşmemesine, hastalıkların tekrarlamasına, organ yetmezliğine sebep olabiliyor. Yanlış ilaç kullanımında en fazla zarar gören iki organımız ise karaciğer ve böbrektir. Antibiyotik bilinçsiz kullanıldığında özellikle çocuklarda karaciğer yetmezliğine sebep olabilir. İlerleyen safhalarda ölüme dahi götürebilir. Antibiyotik ilaçların asitli meyve suları ve kar­bonatlı içeceklerle alınması tavsiye edilmez, bu besinler antibiyotik etkisini azaltır. Aynı şekilde greyfurtun antibiyotiklerle alınmasının zararlı olacağı ileri sürülmüştür.İstenmeyen tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için ilaçların birbirleriyle etkileşimlerine dikkat edilmeli, muhakkak hekime danışarak antibiyotik ile başka bir ilaç alınmalı, hasta kendi hastalık öyküsünü, yeme içme, hareket bilgilerini, sigara, alkol gibi yaşam tarzını hekim ile paylaşmalı, ona göre antibiyotik kullanmalıdır.”