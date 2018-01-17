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'Antibiyotik 2050’de 10 milyon can alacak'

'Antibiyotik 2050’de 10 milyon can alacak'

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:03
'Antibiyotik 2050’de 10 milyon can alacak'
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, her yıl ABD’de 23 bin kişi, AB ülkelerinde ise 25 bin kişinin dirençli bakteriler yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi. Demircan, bu şekilde devam edilirse 2050'de her yıl 10 milyon insanın hayatını kaybedeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlığın yeni hizmet binasında düzenlediği toplantıda, bilinçsiz antibiyotik kullanımına karşı düzenlenen “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” kampanyasının detaylarını basınla paylaştı. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; her yıl ABD’de 23 bin kişi, AB ülkelerinde ise 25 bin kişinin dirençli bakteriler yüzünden hayatını kaybettiğine dikkat çeken Demircan “Tüm dünyada ise bu rakam 700 bin insana ulaştı.

Böyle giderse 2050 yılında her yıl 10 milyon insan hayatını kaybedecek” dedi. Türkiye’nin antibiyotik tüketiminde 42 ülke arasında birinci sırada olduğunu dile getiren Demircan, farkındalık çalışmalarında olumlu sonuçlar alındığının altını çizdi. 

Demircan 2011’de ilaç satışının yüzde 13’ünü antibiyotikler oluştururken 2016’da oranın yüzde 10’a gerilediğini söyledi.

Son Güncelleme: 17.01.2018 16:06
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