Antibiyotiği Böyle Almak Çok Zararlı

Aralarında Oxford Üniversitesi’nden bilim adamlarının da bulunduğu uzmanlara göre, hastalara antibiyotikleri, “kendilerini iyi hissedene dek kullanmalarının” tavsiye edilmesi gerekiyor. Ancak bazı uzmanlar ise dozajla ilgili kararın hastanın kendisine bırakılmasının, sonuçları olumsuz olabilecek “karışıklıklar” yaratabileceği uyarısı yaptı.İngiliz The Daily Telegraph’ın haberine göre uzmanlar, aşırı antibiyotik kullanımının, antimikrobiyal direnç oluşturabileceğini tespit etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün mevcut raporları, antibiyotiklerin, başka kuvvetli hastalıkların tetiklenmesinin önüne geçilmesi için, reçetelendiği gibi tüketilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.Gazetenin haberinde, 10 uzmanın British Medical Journal’da ortak bir makale yazdığı belirtilirken antibiyotik tüketimi hakkındaki mevcut bu tutumun bilimsel kanıtlara dayanmadığı ve sonlandırılması gerektiğini belirtildi. Makaleye imza atan uzmanlara göre, antibiyotikle ilgili mevcut kullanım tavsiyesi, antimikrobiyal direnç oluşturabilecek olması nedeniyle halk sağlığını daha fazla riske atıyor.Penisilini bulan İskoç bilim insanı Alexander Fleming, 1945 yılında Nobel ödülünü alırken, “Penisilin kullanıyorsanız, tam kullanın” açıklamasını yapmıştı. Fakat British Medical Journal’a yazan 10 uzman, bu inanışın hatalı olduğunu vurgulayarak bilim dünyasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.