Anneler dikkat! Alerjiye neden olabilir

Bebekler için kullanılan ıslak mendiller alerji yapıyor!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, ıslak mendiller bebeklerde gıda alerjisi oluşma riskini artırıyor. İşte nedeni...

Bilim insanları bebekler için kullanılan ıslak mendillerin, yaşamı tehdit edebilen gıda alerjilerini tetiklediğini ileri sürdü.

Dailymail’in haberine göre, ıslak mendillerde bulunan ve sodyum lauryl sülfat olarak bilinen madde, bebeklerin cildinde kalıyor ve ciltteki koruyucu yağ bariyerini bozuyor. Bu durumun da alerji riskini artırdığını belirten bilim insanları, bu mendilleri kullanırken dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Hatta bu bariyer bozulduğu için eğer bir gıda alerjisi gelişmişse, fıstık ezmesi yemiş olan kardeşinin öpmesi bile bebekte bir reaksiyonun oluşmasına neden olabileceği de söyleniyor. Araştırmacılar, annelerin bu mendilleri kullandıktan sonra ve bebeklerine dokunmadan önce ellerini yıkamalarını öneriyor. Araştırmacılara göre, gıda ve toza bir de ıslak mendil maruziyeti eklendiğinde, alerji için büyük bir risk oluşuyor.

Bebeklerde alerjilerin yaygınlığını ortaya koyan Gıda Alerjisi Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne göre, ABD’de 13 çocuktan birinin, en az bir gıdaya alerjisi var.