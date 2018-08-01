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Anne sütündeki alkol çocukların bilişsel yetisini olumsuz etkiliyor

Avustralya'da yürütülen bir çalışmada, annenin emzirirken alkol tüketmesinin çocuğun bilişsel yeteneklerini olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edildi.

Anne sütündeki alkol çocukların bilişsel yetisini olumsuz etkiliyor

Avustralya'da yürütülen bir çalışmada, annenin emzirirken alkol tüketmesinin çocuğun bilişsel yeteneklerini olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:05
Anne sütündeki alkol çocukların bilişsel yetisini olumsuz etkiliyor

Araştırmada, alkol alan anne sütüyle beslenen ve beslenmeyen 5 bin 107  bebek, 6-7 yaşlarına kadar 2 yılda bir incelendi.

Alınan veriler doğrultusunda emzirme sırasında alkol alan annelerin  çocuklarının sözel olmayan muhakeme yeteneklerinin emzirme sırasında alkol  kullanmayan annelerin çocuklarınkine göre daha zayıf olduğu belirtildi.  Değerlendirme doğum öncesi alkol tüketimi, anne yaşı, gelir, doğum ağırlığı, kafa  travması diğer faktörlerden bağımsız olarak yapıldı.

Sydney'deki Macquarie Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Louisa Gibson  ve Melanie Porter, yaptığı açıklamada, bu çalışmanın anne sütü yoluyla alkole  maruz kalmanın bilişsel gelişimi olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyduğunu  ifade etti.

Araştırmanın aynı zamanda  anne sütündeki etanolün normal beyin  gelişimini etkileyebileceğini gösteren hayvan çalışmaları ile tutarlı olduğuna  işaret edildi.

Araştırmanın sonuçları "Pediatrics" dergisinde yayımlandı

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