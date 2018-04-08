Aniden uyuyakalanlar dikkat!

Narkolepsi bir insanın istem dışı, yani elinde olmadan olduğu yerde derin bir uykuya dalmasıdır. Otomobil ve uçak kazalarına da yol açan bu hastalıkta uyku nöbetleri günde 25-30 kez tekrar edebilir. Ancak bu nöbetler çok kısa sürer ve hastanın kendiliğinden uyanmasıyla son bulur. Uyku herhangi bir yerde başlayabilir, dans ederken, yemek yerken, çalışırken, kitap okurken, yüzerken, araba kullanırken hatta cinsellik esnasında bile karşılaşılabilen bir durumdur.

Gündüz aşırı uyku eğilimi, uykuda paralizi, katapleksi ve hipnogagik halüsinasyonlarla kendini gösteren narkolepsi, her yaşta görülebilen bir hastalık olmakla birlikte en çok genç erişkinlikte ve 30 yaşından önce ortaya çıkmaktadır. Hastalık erkeklerde daha fazla görülmektedir. Narkolepsi nöbetine giren birinin vücudundaki tüm kaslar gevşer, fakat bilinci açık kalır.

NARKOLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Narkolepsi dediğimiz nörolojik bozukluk herkesi farklı şekilde etkilemektedir. İşte o belirtilerden bazıları:

– Gündüz aşırı uyku hali

– Karabasan

– Uykuya dalarken görülen halüsinasyonlardaki gerçeklik

– Horlama

– Rahatsız bacak sendromu

– Zihinde buğulanma, zayıf hafıza, konsantrasyon bozukluğu

– Fiziksel enerji yoksunluğu

– Uyku kalitesinde bozukluk ve uykusuzluk

– Kasların ani zayıflığı

Çocuklarda bu belirtilere ek olarak:

– Sinirlilik hali

– Hiperaktivite

– Dilin dışarı çıkması

– Yarı kapalı gözler

– Dengesiz yürüme görülebilir

NARKOLEPSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Narkolepsi tam olarak tedavi edilemese de semptomlar iyileştirilebilir ve kontrol altına alınabilir. Tedavi aşaması şu şekilde oluşur:

İlaç tedavisi:

Reçetesiz satılan kafeinli ilaçlar narkolepside pek yararlı olmaz. Ancak reçeteyle satılan amfetamin grubu ilaçlar narkolepsinin uykululuk, katapleksi, halüsinasyonlar ve uyku bölünmeleri gibi şikayetlerde yararlı olabilmektedir. Bu ilaçlar uzman bir hekimin önerileriyle birlikte kullanılmalıdır.

Davranış tedavavisi:

Narkolepsi tedavisinde kişilerin yaşamlarında bazı değişiklikler yapması gerekebilir.

– Düzenli bir uyku/uyanıklık programı yapılarak, uygun saatlerde yatıp uygun saatlerde kalkılmalıdır.

– Narkolepsili kişiler vardiya değişiklikleri yapmamalıdır veya haddinden fazla çalışmamalıdır.

– Düzenli olarak kısa süreli kestirmeler faydalıdır.

– Tehlike yaratabilecek durumlarda mesela araba kullanmadan önce kısa süreli kestirmenin yararı olacaktır.

– İlaçlar, hekimin önerdiği şekilde kulanılmalı, olası değişiklikler mutlaka doktora bildirilmelidir.

– Aile üyeleri hastalık hakkında bilgilendirilmelidir.

– İş arkadaşları narkolepsi hakkında bilgilendirilmelidir.

– İşinizi engelleyen faktörleri göz önünde bulundurun.

– Çocuğunuzda narkolepsi varsa öğretmeni ve arkadaşları bu konuda eğitilmelidir.