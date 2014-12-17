Ani Hava Değişimlerine Dikkat!



Denizli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Melih Üstel, ani hava değişimi sonucu ortaya çıkan nezle ve gribal enfeksiyonlara dikkati çekerek bu hastalıklardan korunmanın önemli olduğunu söyledi.



Kışın en çok görülen hastalıkların başında nezle ve gribal enfeksiyonun geldiğini anlatan Denizli Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Melih Üstel, gün içindeki sıcaklık farklarının tetiklediği bu iki hastalığın belirtilerinin birbirine çok benzediğini ancak nezle ve gribal enfeksiyonun birbirinden farklı iki hastalık olduğunu belirtti.



EN SIK GÖRÜLEN VİRAL ENFEKSİYON



Nezlenin en sık görülen, üst solunum yollarını tutan viral bir enfeksiyon olduğunu belirten Dr. Üstel şunları söyledi:



"Etken sıklıkla rhinovirüs olmakla birlikte bunun dışında enterovirüs, adenovirüs, coronavirüs gibi 200’e yakın virüs nezleye yol açmaktadır. Nezlenin ilk belirtileri burunda tıkanıklık, boğazda yanma ve kuruma, hafif boğaz ve baş ağrısı, hapşırık, şiddetli sulu burun akıntısı, şiddetli olmayan halsizlik, hafif baş ağrısı ve kas ağrısıdır. Burun tıkanıklığı ve koku almada bozukluk olabilir. Nezle ve gribe yakalanmış kişiler özellikle burun temizliğinden sonra ellerini bol su ve sabunla yıkamalıdır. Öksürürken ve aksırırken ağız ve burunları mendille kapatmalıdır. Gribin belirtileri ise tıpkı nezlede görülen belirtiler gibi olmakla birlikte daha şiddetlidir ve hastalık daha ağır seyreder. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, yutmada zorluk, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, şiddetli öksürük ve kas ağrısı gibi bulgular var. Nezle ve grip havadan ziyade aşırı yorgunluk, stres, alerjik nazofarenks hastalıkları ve kadınlarda adet döneminde daha sıklıkla görülebilmekte ve bu durumlarda hastalık daha kolay ortaya çıkabilmektedir."



DENGELİ BESLENMENİN ÖNEMİ



Denizli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Melih Üstel, nezle ve gripte, dengeli beslenme, bol B ve C vitamin içerikli sebze ve meyve yeme, yaşadığımız ortamların kuru olmamasına ve nemli olmasına dikkat etme, stresten uzak durma gibi hususların oldukça önemli olduğunu ifade etti.



Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen alkol ve sigara gibi zararlı maddelerden bu dönemde özellikle sakınmak gerektiğini kaydeden Dr. Üstel, "Nezle ve gribin tedavisi öncelikle istirahattir. Bol sıvı almak, dengeli beslenmek önemlidir. Tedavide bu hastalarımıza ağrı kesici, ateş düşürücü, dekonjentan gibi ilaçlar veriyoruz. Son yıllarda özellikle grip belirtileri ortaya çıktıktan sonra yaklaşık 2-4 gün içinde hastalığın şiddetini azaltan bir takım yeni ilaçlar kullanılmaktadır. Ama nezle ve grip tedavisinde bazı yapılan hatalar da var. Bunların başında antibiyotik kullanımı gelmektedir. Antibiyotik kullanımı, olaya bakteri infeksiyonu da eklenirse ancak doktor kontrolünde kullanılmalıdır" diye konuştu.