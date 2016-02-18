Anestezi Artık Korkutmayacak

Gazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zerrin Özköse, daha kontrollü anesteziyle karaciğeri koruduklarını ve hastayı daha çabuk uyandırabildiklerini belirterek "Yeni teknolojik gelişmelerle anestezi artık öcü olmaktan, korkulacak bir şey olmaktan çıktı" dedi





Gazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Zerrin Özköse anestezinin eski yöntemlerle yapıldığında ciddi riskler taşıdığını ancak yeni yöntem ve ilaçların kullanılmasıyla bu risklerin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.



'HÂLÂ ESKİSİ GİBİ SANIYORLAR'



Kullanılan ilaçların çok geliştiğini belirten Prof. Dr. Özköse, buna karşın vatandaşların hala anestezinin eski yöntemler kullanılarak yapıldığı kaygısı taşıdığını bildirdi.



Eskiden hastaların 'Boğazıma çok kötü bir koku kaçtı, ondan sonrasını hatırlamıyorum' gibi şeyler söylediğine işaret eden Prof. Dr. Özköse "Yine genel anestezi yapıyoruz ama gaz vermiyoruz, damardan uyguluyoruz. Daha kontrollü anestezi uygulayarak karaciğeri koruyoruz ve hastayı daha çabuk uyandırabiliyoruz. Yeni teknoloji ve yeni gelişmelerle anestezi artık öcü olmaktan, korkulacak bir şey olmaktan çıktı" dedi.



'ANESTEZİ ALAMAYACAK HASTA YOKTUR'



Kalp ameliyatları sırasında genel anestezi uygulanamayacağı kanısının da doğru olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özköse, şöyle devam etti: "Kalp hastalığının geçirilme zamanı önemli. Yani her şartta biz anestezi veririz. Dün kalp krizi geçiren hastaya bugün anestezi vermemiz gerekiyorsa biz anesteziyi veririz. Ancak hastanın kalbine uygun olan yöntem ve ilaçları seçerek yine genel anestezi veririz. Dolayısıyla anestezi alamayacak hasta yoktur. Sadece hastanın durumuna göre değişen anestezi dozları ve tedavi yöntemleri vardır."



'RİSKİ BÜYÜK ORANDA ENGELLEDİK'



Prof. Dr. Özköse, genel anestezi sırasında uyanan hastalarla nadir de olsa karşılaştıklarını ancak bunu da kontrol altına alacak teknolojik gelişmelerin olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Özköse, "Genel anestezi sırasında uyanma ihtimali var ancak yeni monitörlerle bu riski büyük oranda engelledik. Hastanın uyanıklık seviyesini ölçen monitörleri yaklaşık 10 yıldır kullanıyoruz. Dolayısıyla bu ameliyattaki duymalar, hissetmeler gibi olaylar çok büyük oranda engellendi" diye konuştu.





'BEBEĞE BİR ŞEY OLUR' ALGISI YANLIŞ



Prof. Dr. Özköse, genel anestezi yapılacak sezaryen ameliyatlarında kullanılan ilaçların plasentadan eşe, oradan da bebeğe geçmesi gibi bir durumun da söz konusu olmadığına dikkati çekti. Ameliyatlarda bebeğe etki etmeyecek ilaçlar kullandıklarına değinen Prof. Dr. Özköse "Genel anesteziyle yapılan ameliyat sonucu doğan bebeklerde bazı hastalıklar ortaya çıkar" diye bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdi.



Prof. Dr. Özköse "Bu yanlış bir algı. Sadece kullandığımız anestezik ilaçların dozunu düşük tutuyoruz ve cerrahımız alınabilecek en kısa sürede bebeği anne karnından almaya çalışıyor. Ancak biz sezaryen ameliyatlarında daha çok epidüral anesteziyi tercih ediyoruz çünkü anne bebeğine daha çabuk kavuşsun istiyoruz" ifadesini kullandı.



'HASTALAR ANESTEZİSTİNİ SEÇMELİ'



Ameliyat olacak hastaların çoğunluğunun anestezist aramadığını, sadece ameliyatlarını gerçekleştirecek en iyi cerrahı aradıklarını vurgulayan Prof. Dr. Özköse, şunları kaydetti:"Hastalar sadece 'kim bu ameliyatı daha iyi yapar' diye düşünüyor. Halkta anestezi korkusu var ama bilmedikleri ve tanışmadıkları için. Yani hastalar anestezistini kendisi seçmeli. Doktorunuz size 'Şu ameliyatı yapacağım' dediğinde ona 'Bana anestezi uygulayacak kişi uzman mı' diye sormalısınız."





Son Güncelleme: 18.02.2016 08:38