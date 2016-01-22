Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Akşamdan Kalmalığın Etkisini Azaltacak Küçük Tavsiyeler

Akşamdan Kalmalığın Etkisini Azaltacak Küçük Tavsiyeler

22 Ocak 2016 Cuma 19:53
Akşamdan Kalmalığın Etkisini Azaltacak Küçük Tavsiyeler
banner238
Akşamdan Kalmalığın Etkisini Azaltacak Küçük Tavsiyeler


Alkol aldıktan sonra sabah kalktığınızda dayanılmaz bir baş ağrısının yanı sıra mide bulantısı çekiyorsanız mutlaka bunları deneyin.
Alkol aldıktan bir gün sonra sabah yaşanılan baş ağrısı, mide bulantısı ve bitkinlik, herkesi içtiğine pişman edecek cinstendir. Alkol aldıktan sonra bu etkileri yaşamak istemiyorsanız bu küçük tüyoları mutlaka uygulayın…

İşte alkol sabahı yaşanılan akşamdan kalmalığın etkisini azaltan tavsiyeler:

1- Alkol alındıktan sonra sabah saatlerinde yaşanan baş dönmesini ve sersemliği azaltmak için ayran ve maden suyunu karıştırarak için. Soda ve ayran hem mide bulantınızı geçirecek, hem de iyon dengenizi düzenleyecektir.


2- Sedergine (veya Alka Seltzer): Suda eritilerek içilen Sedergine veya Alka Seltzer, 25-20 dakika içerisinde kendinize gelmenizi ve alkolün yaratmış olduğu yıkıcı etkileri ortadan kaldırmasıyla bilinir. Ancak kullanımında dikkatli olmak gerekli. Çok fazla tüketildiğinde mide kanamasına neden olabilir.

3- Mide bulantısı yaşıyorsanız bir kaşık türk kahvesinin üzerine limon sıkıp yutun. Etkisini 5 dakika içerisinde gösterecektir.

4- Su. Evet yanlış duymadınız sadece su. Alkol tüketimi sonrasında vücut çok su kaybeder. Ağrılarınızın ve halsizliğinizin sebebi su kaybıdır. Alkol aldıktan sonra akşam yatmadan önce eğer bol miktarda su içerseniz, sabah kalktığınızda halsizlik ve ağrı yaşamazsınız.


Tabi ki de her şeyden önce alkol tüketimini az düzeyde gerçekleştirmek bu tip sorunları yaşamanızın önüne geçecektir. 
Son Güncelleme: 22.01.2016 21:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim