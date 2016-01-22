Akşamdan Kalmalığın Etkisini Azaltacak Küçük Tavsiyeler





Alkol aldıktan sonra sabah kalktığınızda dayanılmaz bir baş ağrısının yanı sıra mide bulantısı çekiyorsanız mutlaka bunları deneyin.

Alkol aldıktan bir gün sonra sabah yaşanılan baş ağrısı, mide bulantısı ve bitkinlik, herkesi içtiğine pişman edecek cinstendir. Alkol aldıktan sonra bu etkileri yaşamak istemiyorsanız bu küçük tüyoları mutlaka uygulayın…



İşte alkol sabahı yaşanılan akşamdan kalmalığın etkisini azaltan tavsiyeler:



1- Alkol alındıktan sonra sabah saatlerinde yaşanan baş dönmesini ve sersemliği azaltmak için ayran ve maden suyunu karıştırarak için. Soda ve ayran hem mide bulantınızı geçirecek, hem de iyon dengenizi düzenleyecektir.





2- Sedergine (veya Alka Seltzer): Suda eritilerek içilen Sedergine veya Alka Seltzer, 25-20 dakika içerisinde kendinize gelmenizi ve alkolün yaratmış olduğu yıkıcı etkileri ortadan kaldırmasıyla bilinir. Ancak kullanımında dikkatli olmak gerekli. Çok fazla tüketildiğinde mide kanamasına neden olabilir.



3- Mide bulantısı yaşıyorsanız bir kaşık türk kahvesinin üzerine limon sıkıp yutun. Etkisini 5 dakika içerisinde gösterecektir.



4- Su. Evet yanlış duymadınız sadece su. Alkol tüketimi sonrasında vücut çok su kaybeder. Ağrılarınızın ve halsizliğinizin sebebi su kaybıdır. Alkol aldıktan sonra akşam yatmadan önce eğer bol miktarda su içerseniz, sabah kalktığınızda halsizlik ve ağrı yaşamazsınız.





Tabi ki de her şeyden önce alkol tüketimini az düzeyde gerçekleştirmek bu tip sorunları yaşamanızın önüne geçecektir.

Son Güncelleme: 22.01.2016 21:56