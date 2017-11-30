Sağlık:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Kasım 2017 Perşembe 18:24

AIDS Tedavisinde Yeni Büyük Çalışma: ‘Küresel’ Etkili Aşı

AIDS Tedavisinde Yeni Büyük Çalışma: ‘Küresel' Etkili Aşı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Bilim insanları büyük bir HIV aşısı çalışmasının daha başladığını duyurdu. Güney Afrika'da 2 bin 600 kadınla yapılacak olan bu çalışma ile birlikte, ilk defa iki büyük araştırma aynı anda AIDS aşısı için çalışıyor. Amaç, küresel etkili bir aşı yapmak.

Dünyada yaklaşık 37 milyon kişide şu anda HIV buluyorken ve yaklaşık 1.8 milyon kişi daha geçen sene bu virüsü kapmışken, bilim insanları AIDS’e kalıcı çare bulma konusunda vazgeçmeden çalışıyor. Son olarak başlatılan çalışma Johnson & Johnson tarafından, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve Bill & Melinda Gates Vakfı ile birlikte, iki aşı kombinasyonunun test edilmesini kapsıyor. NIH’nin desteklediği ilk aşı ise geçen Kasım ayında denenmeye başladı.

Her iki çalışma da, en yüksek yüzde 31 etkinliğe ulaşabilmiş önceki aşıların başarısını geçmeyi hedefliyor. Reuters’a konuşan J&J Baş Bilim Sorumlusu Paul Stoffels, aşının etkinliğin yüzde 50’nin üstünde olabileceğini söylüyor.

KÜRESEL AŞI HEDEFİ
HIV virüsünün çok çeşitli olmasının, etkin bir aşı yapma yolunda büyük bir engel olduğunu belirten bilim insanları, yeni aşının ‘küresel’ bir etkisinin olmasını istiyor. Bu nedenle dünyanın her yerinden farklı virüs türlerini temsil eden ‘mozaik’ teknolojisini kullanıyorlar.

Yeni çalışmada Güney Afrika, Malawi, Mozambik, Zambiya ve Zimbabwe’de cinsel açıdan aktif kadınlara deneysel aşı veya plasebo verilecek ve çalışmanın enfeksiyonları önleyip önlemediğini görmek için üç yıl boyunca izlenecek.

Temmuz ayında Paris’teki bir AIDS konferansında bildirilen ilk klinik sonuçlar, mozaik aşının güvenli olduğunu ve sağlıklı gönüllülerde iyi bir bağışıklık tepkisini ortaya çıkardığını gösterdi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 Yıllık Şeker Hastalığından Ameliyatla Kurtuldu! 17 Yıllık Şeker Hastalığından Ameliyatla Kurtuldu!
Gözlerinizi Aşırı Ovalamayın! Gözlerinizi Aşırı Ovalamayın!
Zayıf Olmak Sağlıklı Beslenmek Anlamına Gelmiyor! Zayıf Olmak Sağlıklı Beslenmek Anlamına Gelmiyor!
Reflüye Karşı Alınması Gereken 7 Önlem! Reflüye Karşı Alınması Gereken 7 Önlem!
Günde Üç Fincan Kahve İçmek Hastalıklardan Koruyor! Günde Üç Fincan Kahve İçmek Hastalıklardan Koruyor!
Alzheimer Hastalarına Umut Işığı Doğuyor Alzheimer Hastalarına Umut Işığı Doğuyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

17 Yıllık Şeker Hastalığından Ameliyatla...
17 Yıllık Şeker Hastalığından Ameliyatla Kurtuldu!

Haberi Oku