AIDS Tedavisinde Yeni Büyük Çalışma: ‘Küresel’ Etkili Aşı

Dünyada yaklaşık 37 milyon kişide şu anda HIV buluyorken ve yaklaşık 1.8 milyon kişi daha geçen sene bu virüsü kapmışken, bilim insanları AIDS’e kalıcı çare bulma konusunda vazgeçmeden çalışıyor. Son olarak başlatılan çalışma Johnson & Johnson tarafından, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve Bill & Melinda Gates Vakfı ile birlikte, iki aşı kombinasyonunun test edilmesini kapsıyor. NIH’nin desteklediği ilk aşı ise geçen Kasım ayında denenmeye başladı.Her iki çalışma da, en yüksek yüzde 31 etkinliğe ulaşabilmiş önceki aşıların başarısını geçmeyi hedefliyor. Reuters’a konuşan J&J Baş Bilim Sorumlusu Paul Stoffels, aşının etkinliğin yüzde 50’nin üstünde olabileceğini söylüyor.HIV virüsünün çok çeşitli olmasının, etkin bir aşı yapma yolunda büyük bir engel olduğunu belirten bilim insanları, yeni aşının ‘küresel’ bir etkisinin olmasını istiyor. Bu nedenle dünyanın her yerinden farklı virüs türlerini temsil eden ‘mozaik’ teknolojisini kullanıyorlar.Yeni çalışmada Güney Afrika, Malawi, Mozambik, Zambiya ve Zimbabwe’de cinsel açıdan aktif kadınlara deneysel aşı veya plasebo verilecek ve çalışmanın enfeksiyonları önleyip önlemediğini görmek için üç yıl boyunca izlenecek.Temmuz ayında Paris’teki bir AIDS konferansında bildirilen ilk klinik sonuçlar, mozaik aşının güvenli olduğunu ve sağlıklı gönüllülerde iyi bir bağışıklık tepkisini ortaya çıkardığını gösterdi.