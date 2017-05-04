AIDS Hastalığı Tarih mi Oluyor?

Dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açan AIDS hastalığı önümüzdeki yıllarda tarihe karışabilir.Genetik bilimciler HIV ile mücadelede çok büyük bir adım attı. Bilgisayarlardaki "kopyala yapıştır" yöntemini genler üzerinde kullanan araştırmacılar virüsü tamamen yok etti.Bilim insanları HIV virüsünü tamamen yok etmeyi başardı. Bu heyecan verici başarıya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pittsburgh Üniversitesi araştırmacıları imza attı.Fareler üzerinde çalışan uzmanlar, "Crispr" adı verilen gen dizilimi yöntemini kullandı. bilgisayarlardaki "kopyala-yapıştır" mantığı ile çalışan yöntemle, HIV virüsünün bulaştığı hücrelerdeki genetik hasar tamir edildi. Böylece virüsün yayılması da tamamen engellenmiş oldu.Sadece bir yıllık terapi ile hayvanlardaki HIV izleri yüzde 96 başarı oranıyla ortadan kalktı.3 farklı HIV virüsü ile çalışan bilim insanları, her üç tipin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Denek hayvanlarının tamamen sağlığına kavuştuğunu söyleyen araştırmacılar, primatlar ve insanlar üzeride yapılacak klinik deneylerin ardından HIV virüsüne karşı etkin bir tedavinin ortaya çıkacağından umutlu.HIV virüslerini yok etmekte kullanılan Crispr teknolojisi, gelecekte birçok hastalığın da çaresi olabilir.