'AIDS Artık Ölümcül Değil Kronik Bir Hastalık'

KLİMİK HIV/AIDS Çalışma Grubu Genel Sekreteri Doç. Dr. Asuman İnan ""Erken tanı ve uygun tedaviyle hastaların beklenen yaşam sürelerini uzatmak, yaşam kalitelerini artırmak mümkündür" dedi





Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) HIV/AIDS Çalışma Grubu Genel Sekreteri Doç. Dr. Asuman İnan, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, HIV/AIDS virüsünün 1981 yılında tanımlanmasından bugüne kadar 78 milyon kişinin HIV ile enfekte olduğunu, 39 milyon kişinin de AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeniyle yaşamını kaybettiğini ifade etti.

Dünyada yaklaşık 35 milyon kişinin HIV/AIDS ile yaşamını sürdürdürdüğünü belirten İnan "2013 yılında 240 bini çocuk olmak üzere 2,1 milyon yeni HIV/AIDS vakası ortaya çıktı. Geçen yıl toplam 1,5 milyon kişi bu hastalık nedeniyle öldü. Ülkemizde hastalığın görülme sıklığı düşük olmasına rağmen, yeni olgu sayısı her yıl artmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

İnan, 1985'ten 2013'ün sonuna kadar Sağlık Bakanlığına toplam 7 bin 606 HIV/AIDS olgusu bildirildiğine dikkati çekerek, 2013'ün 1391 olguyla en çok yeni olgu saptanan yıl olduğunu bildirdi.

Virüsten etkilenen bireylerin yüzde 82'sinin erkek olduğunu ve enfeksiyonun en sık 30-39 yaş aralığında belirlendiğini aktaran İnan, bu yılın ilk 6 ayında, 632 yeni olgu saptandığını ve bunun bir önceki yılın aynı dönemindeki rakamlardan daha fazla olduğunu anlattı.

'KRONİK BİR HASTALIK'

Doç. Dr. Asuman İnan, HIV/AIDS'in tanı ve tedavideki ilerlemeler sonucunda artık ölümcül değil, kronik bir hastalık olarak kabul edildiğini vurgulayarak "Erken tanı ve uygun tedaviyle hastaların beklenen yaşam sürelerini uzatmak, yaşam kalitelerini arttırmak mümkündür" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler tarafından ilk kez, 1988 yılında 1 Aralık'ın Dünya AIDS Günü olarak ilan edildiğini anımsatan İnan, şöyle devam etti:

"Bugünün amacı çeşitli etkinliklerle HIV enfeksiyonunun yayılmasına ve AIDS hastalığının artışına karşı farkındalığı arttırmaktır. Her yıl bir slogan belirlenmekte ve hükümetler, sivil toplum örgütleri ve basın aracığıyla konuya dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Bu yılın teması 'Close the Gap', 'Açığı Kapa' olarak belirlenmiştir. Bu sloganla sıfır enfeksiyon hedefine ulaşılabilmesi için, HIV enfeksiyonuna ve AIDS hastalığına bağlı ölümlerin önlenmesi, eğitim ve kaynak sağlanması, tanı ve tedaviye erişim konularındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği anlatılmak istenmektedir."