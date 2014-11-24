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AİDS 16 yıl sonra tarihe karışacak!

Hürriyet'te yer alan habere göre BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, önümüzdeki 5 sene içerisinde AIDS ile mücadelede hızlı bir yol izlenirse 2030 yılına kadar 28 milyon yeni enfeksiyonun ve AIDS'e bağlı 21 milyon ölümün engellenebileceğine dikkati çekildi

AİDS 16 yıl sonra tarihe karışacak!

Hürriyet'te yer alan habere göre BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, önümüzdeki 5 sene içerisinde AIDS ile mücadelede hızlı bir yol izlenirse 2030 yılına kadar 28 milyon yeni enfeksiyonun ve AIDS'e bağlı 21 milyon ölümün engellenebileceğine dikkati çekildi

24 Kasım 2014 Pazartesi 22:40
AİDS 16 yıl sonra tarihe karışacak!
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Hürriyet'te yer alan habere göre BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, önümüzdeki 5 sene içerisinde AIDS ile mücadelede hızlı bir yol izlenirse 2030 yılına kadar 28 milyon yeni enfeksiyonun ve AIDS'e bağlı 21 milyon ölümün engellenebileceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, AIDS ile mücadele çalışmalarına hız verilmezse HIV virüsünün çok hızlı şekilde yayılarak, günümüz rakamlarının çok daha üstüne çıkacağı uyarısında bulunuldu.

Hastalığın ortaya çıkışından bu güne kadar yaklaşık 78 milyon kişinin HIV virüsü kaptığı ve 39 milyon kişinin AiDS'ten öldüğü belirtilen açıklamada, "AIDS's bağlı ölümlerin sayısında 2005 yılından bu yana yüzde 35 düşüş görüldü. Hastalıkla mücadeleye hız verildiği takdirde AIDS virüsü 2030 yılına kadar küresel bir tehdit unsuru olmaktan çıkacak" denildi.
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AIDSAçıklamaSihhatSağlıkBmSon Haberler
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