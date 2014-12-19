Ağrı Deyip Geçmeyin!

Günümüzdeki yaygın davranışlardan biri olan bilinçsiz ilaç kullanımı sağlık için riskler taşıyan bir durumdur.



Vücuttaki Ağrıları; ağrı kesicilerle geçiştirmek, tavsiye üzerine ilaç kullanmak, uzman hekim denetimi olmadan kendi kendini tedavi etmeye çalışmak son derece ciddi hastalıklara yol açabilir.









Bilinçsiz ilaç kullanımının zararlarına değinen Uzman Dr. İlker Solmaz, vücutta oluşan ağrıların; vücudumuzun bizimle konuşma yöntemi olduğunu ve bu sesi ağrı kesicilerle kısmamak gerektiğini belirtti. Dr. Solmaz, ağrıların altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğine vurgu yaptı.



Kas ve iskelet sisteminden kaynaklı AKUT veya kronik ağrılardan mikropsuz iltihap yöntemiyle kalıcı olarak kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Dr. Solmaz, ‘Proloterapi’ adı verilen ve vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmalarını harekete geçirerek hastalıktan ve ağrılardan kurtulmaya imkan verdiğini belirttiği tedavi yöntemini şöyle anlattı: “Ağrının kaynağı olan hasarlı bölgeye özel bir solüsyonun enjekte edilmesiyle hasarlı bölgede mikropsuz iltihap oluşturuluyor. Vücut, o bölgeden gelen sinyaller üzerine hasarlı doku üzerine tamir edici hücreleri hızla gönderiyor ve hasarlı dokuyu kendisi tamir ediyor.”



Dr. İlker Solmaz, Proloterapi tedavisinin kronik ağrıları olanlara ve özellikle mevsim geçişlerinde sık sık nöbet geçiren migren hastalarına umut ışığı niteliğindeolduğunu ve aynı zamandadoğal bir tedavi olduğu için herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını bildirdi.Dr.Solmaz bahar yorgunluğundan kaynaklanan kas ve eklem ağrılarının tedavisinde de uygulanan tedavi sayesinde hastaların bahar aylarını enerjik ve ağrısız geçirdiklerine dikkat çekti. Proloterapi yöntemi , 1930’lu yıllardan günümüze başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde; donanımlı merkezlerde uzman hekimler tarafından uygulanmaktadır.