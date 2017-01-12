Ağız Yaraları Neden Çıkar?



Aftların genellikle dil, diş eti, yanak, dudak gibi hassas bölgelerde meydana geldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Ersun Gushi, bu yaraların genellikle ağrılı bir seyirle ilerlediğini ve yara tedavilerinin öneminin altını çiziyor. Stresin baş aktörlerden biri olduğunu anlatan Gushi ağız yara tedavisinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini özetliyor;Ağızdaki yaralara, normalde ağız içinde mevcut bulunan “candida albicans” olarak isimlendirilen bir mantar türü neden olduğunu açıklayan Gushi, ağız yaralarının oluşumunda değişik nedenlerle rol oynayan etmenleri şöyle özetliyor:Ağız yaralarının birçoğu çok ciddi sorunların var olduğunu ifade etmez. Kişinin sağlıksız beslenmesi, ağızdaki kötü yapılmış restorasyon, mevcut çürükler, diş eti kanamaları da ağızda yaralara sebep olabilmektedir.Ağız yaralarına maruz kalmadan önce vücut direncini arttırmaya yönelik beslenmek oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin zayıf olması, sürekli antibiyotik kullanımı da ağızda yaraların oluşmasına neden olabilmektedir.Stres, çağımızın hastalıklarının çoğunun nedenidir. Kişinin sürekli gergin olma durumu vücut direncinin kırılmasına neden olur. Vücut direncinin kırılması ile birlikte bağışıklık sistemi baskılandığından aft oluşumu hızlanabilir. Bu durum özellikle kadınların adet döneminde sıklıkla karşılanabilir.Tükettiğimiz yiyeceklerin sertliği yumuşaklığı, sıcaklığı soğukluğu, ekşiliği gibi durumların ağız mukozasını tahriş edebilir olması nedeni ile aft oluşumunda önemli rol oynar. Bu gibi durumlarda sıcak ve asitli gıdaların tüketilmemesi önerilir. Ayrıca aft oluşumunu engellemek adına diş fırçalama hassas bir şekilde yapılmalı, tahriş olan bölgelerin herhangi bir travmaya maruz bırakılmaması gerekir.Ağız yaraları konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birinin ise ağız kanserleri olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ersun Gushi, ağız kanserinin çoğunlukla alt dudağın üst kısmında, bademciklerde, ağız içinde görülen ve kadınlara göre erkeklerde daha sık rastlanan kanser türü olduğunu vurguluyor. Yoğun alkol tüketimi, sigara tüketimi, tütün çiğneme alışkanlığı ayrıca çiftçilerin uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmaları sonucunda da görülebileceğini belirtiyor.