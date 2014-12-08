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Ağız Kuruluğu ve Bol su İçme İsteği Olanlar Dikkat!

Özel Can Hastanesi Diyetisyeni Didem Erol ise, ağzı kuruyanların ve bol su içme isteği bulunanların doktora gitmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gece ara öğünü şartlarına etkilenmelidir'' dedi.

Ağız Kuruluğu ve Bol su İçme İsteği Olanlar Dikkat!

Özel Can Hastanesi Diyetisyeni Didem Erol ise, ağzı kuruyanların ve bol su içme isteği bulunanların doktora gitmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gece ara öğünü şartlarına etkilenmelidir'' dedi.

08 Aralık 2014 Pazartesi 10:14
Ağız Kuruluğu ve Bol su İçme İsteği Olanlar Dikkat!
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Ağız Kuruluğu ve Bol su İçme İsteği Olanlar Dikkat!
Özel Can Hastanesi Diyetisyeni Didem Erol ise, ağzı kuruyanların ve bol su içme isteği bulunanların doktora gitmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gece ara öğünü şartlarına etkilenmelidir'' dedi.


Uzman Dahiliye Dr. Sefa Kıztanır, diyabet hastalığına karşı dikkat çekerek, "Aşırı şişmanlık, yorgunluk hissi şeker hastası adaylarıdır. Şeker hastaları genelde hastalığını pek bilmez" dedi.


Salihli Özel Can Hastanesi doktorları, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde verdiği diyabet semineriyle vatandaşları bilgilendirdi. Uzman Dahiliye Dr. Sefa Kıztanır ve Diyetisyen Didem Erol, seminerde katılımcılara hastalığın hiç bilinmeyen yönlerini anlattı. Uzman Dahiliye Dr. Sefa Kıztanır, diyabetin çocuklarda ve yetişkinlerde görüldüğüne dikkat çekerek, "Aşırı şişmanlık, sıkça idrara çıkma, yorgunluk, kan şekeri düşenler şeker hastalığına adaylardır. Şeker hastalığını yakalananların en büyük etkisi aşırı kilolu olunması, hareketsiz kalmalarından olmaktadır. Şeker hastalarını yüzde 10-20’si kendilerinde şeker hastalığı olduğundan bile farkında değillerdir. Bu oldukça yüksek bir rakamdır. Dengeli beslenememe de en büyük etkenler arasında yer almaktadır" dedi.

Ağız kuruluğu olanlar dikkat

Özel Can Hastanesi Diyetisyeni Didem Erol ise, ağzı kuruyanların ve bol su içme isteği bulunanların doktora gitmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gece ara öğünü şartlarına etkilenmelidir. Günlük en az 30 dakika aktivite diyabet riskini azaltmaktadır. Diyabette dikkat edilmediğinde göz, ayak ve diğer organları zarar verebilmektedir. Diyabet bir son değil, yaşam biçimidir. Mutlaka diyabet hastalığı olanlar diyabet uzmanının verdiği diyetlerle ilaçlarla değerlendirmeleri gerekmektedir" 
Son Güncelleme: 08.12.2014 10:16
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