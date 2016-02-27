Ağız Kokusunu Gidermek İçin Tüketin!



Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, yaşam kalitemizi bu denli olumsuz etkileyen ağız kokusu için yoğurt tüketiminin çok önemli olduğunu dile getiriyor!



Ağız kokusu insanları sosyal, özel ve iş hayatını olumsuz etkileyen bir tehdit olabilir. Bireyde özgüven eksikliğine sebep olan ağız kokusu, tedavi edilmediği ve önemsenmediği takdirde bireyin tüm yaşam alanlarında dışlanmış istenmeyen birey olarak görmesine sebep olabilir. Ağız kokusu hem bizi hem de çevremizdeki insanları rahatsız eder. Bu durumla mücadele edenler, konuşmaktan kaçınır ya da konuşurken ağzını kapatma gereği duyar. Kişinin kendilerine olan güvenini yitirmesine neden olan ağız kokusu, psikolojik sorunlara yol açabilecek bir rahatsızlıktır.



Ağız kokusu neden kaynaklanır?



Tükürük bezleri; tükürük salgılamak ve bu salgıyı ağız içine iletmekle görevlidir. Gün içinde gıda alımının azalması (açlık), susuz kalma gibi nedenlerle de ağızdaki tükürük miktarı azalabiliyor. Aynı şekilde gece tükürük salgısı uykuda tamamen sıfırlanır. Ağızdaki tükürük üretiminin azaldığı, ağız kendini temizlemek için ihtiyaç duyduğu sıvıyı bulamaz. Bu nedenle özellikle sabahları uyandığımızda ağzımız kokabilir.



Ağız kokusunun sebepleri nelerdir?



* Diş aralarında, dil üzerinde kalan yiyecekler bakteri oluşumuna sebep olduğundan ağız kokusu oluşmasına sebep olmaktadır.



* Dişeti hastalıkları ve çürükler tedavi edilmediği zaman ağırlaşarak koku oluşturur.



* Karaciğer yetmezliği, sinüs ve alerjik enfeksiyonlara bağlı hastalıklar



* Yediğimiz bazı yiyecekler de (soğan, sarımsak, et, balık, peynir vb.) nefesimizin kötü kokmasına neden olabilir.



* Tükürük ağızda kokuya neden olan gıda artıklarının temizlenmesinde önemli rol oynamaktadır.



* İyi temizlenmeyen protezler



* Böbrek yetmezliği rahatsızlığı balık kokusuna benzer bir ağız kokusuna neden olabilir.



* Tütün ürünleri ve alkol tüketimi



Yoğurdun ağız kokusu üzerindeki güçlü etkisi



Yoğurdun içinde bulunan prebiyotikler, nötrleştirici etki göstermekte ve ağız içinde yayılan kökü kokuya sebebiyet veren bakterileri öldürmektedir. Özellikle de mide asidi birikiminden kaynaklanan ağız kokusu, ciddi bir hastalıktan kaynaklı değilse, her gün düzenli yoğurt tüketimi kötü kokunun önlenmesine yardımcı oluyor.



Yoğun olarak çay, kahve, alkol içmenin ve şekerli gıdalar tüketmenin ağızdaki bakterilerin artmasına neden olacağını ve bunun sonucu olarak da ağız kokusu oluşacağını söyleyen Çağdaş Kışlaoğlu, bu yiyecek ve içeceklerin az miktarda tüketilmesi gerektiğini ve sigaradan uzak durmanın da bu konuda büyük önem taşıdığını sözlerine ekliyor.



Ağız kokusunu gidermek için yapılması gerekenler



Diş fırçalama işleminin yanı sıra, dili fırçalamak ve diş ipiyle diş aralarında yiyecek artıkları birikmesine engel olmak da ağız kokusunu engellemek konusunda büyük önem taşıyor. Eczanelerde satılan nane aromalı ağız gargaraları, yemeklerle birlikte nane ve maydanoz tüketmek, elma yemek, şekersiz sakız çiğnemek de ağız kokusunu engellemeye yardımcı oluyor.



Diş hastalıklarının ve diş bakımının ihmal etmek ağız kokusu oluşumunu neden olur. Diş çürükleri, bazı diş eti hastalıkları, ağız içinde var olan eski köprü ve protezler de ağız kokusuna neden olabilir. Bu tip rahatsızlıkların uzman doktor tarafından tedavi edilmesi gerekmektedir.



Dil çok girintili ve pütürlü yapısı sebebiyle bakterilerin rahatça yerleşip zor temizlenebileceği bir dokudur. Dişlerinizle birlikte dilin yüzeyinin ve özellikle arka kısmının fırçalanması kokuyu önlemek açısından önemlidir.





Son Güncelleme: 27.02.2016 21:48