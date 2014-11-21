Ağız Kokusunu Gidermek İçin...





- Özel Dünyam Hastanesinde Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı olarak görev yapan Dt. Zahide Genç, ağız kokusu şikayeti yaşayan vatandaşların dişlerini düzenli olarak fırçalaması gerektiğini söyledi. Genç ayrıca, dişlere gereken özenin gösterilmediği takdirde ileride diş kaybına yol açabileceğini belirtti. Özel Dünyam Hastanesinde Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı olarak görev yapan Dt. Zahide Genç, ağız kokusu ile ilgili olarak, “Ağız kokularının temel nedeni gıda artıklarının diş etine yapışmasına bağlı olarak o bölgede temizlenmemesi sonucunda zamanla bozuşmaya ve ağızda değişik kokulara neden olmaktadır. Genelde buna bakterilerde eşlik ettiği zaman diş etinde iltihaplanmalar, kanamalar, şişmeler ve ağız kokusunu beraberinde getirmektedir. Bir süre sonra tabi bunlar diş eti zamanla kemik dokuya kayarak kemik iltihabına ve diş kaybına kadar gidebilmektedir. Ağız kokusunu önlemek için dişleri çok düzenli fırçalamak gerekir" diye konuştu.



Genç ayrıca, "Her yemekten sonra düzenli olarak dişleri fırçalama veya sabah ve gece yatmadan önce dişlerin temizlenmesi gerekir. Eğer bu ağız kokusunun başka hastalık ve etkenleri yoksa gıda birikimi dışında herhangi bir hastalığa bağlı ağız kokularıyla da karşılaşabiliyoruz. Genelde diyabet hastalarında ağız kokusu oluyor yada herhangi bir kanser tedavisi sonucu çeşitli ağız kokuları karşımıza çıkabilmektedir. Genellikle dişlere bağlı olan kokular diş iltihabına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni de gıda artıklarından oluşmaktadır. Düzenli temizlik ile bunun önüne geçilebilir. Fırçalama seanslarına çok dikkat edilmeli. Mutlaka rutin 3 ayda bir diş hekimi kontrolleri de önerilmektedir" şeklinde konuştu.