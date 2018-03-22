Ağız kokusuna yol açan 7 neden

Her yaştan insanı etkileyen ağız kokusu problemi, bir hastalığa bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle uzmanlar ağız kokusuna sadece sosyal hayatı etkileyen bir sorun olarak bakılmaması gerektiğini vurguluyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Op. Dr. Ali Osman Aksoy, ağız kokusunun nedenlerini ve etkisini azaltmanın yollarını sıraladı.

Ağız kokusu probleminin %90'nını, kulak burun boğaz hastalıkları ile ağız ve diş sorunları kaynaklı olduğunu belirten Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Ali Osman Aksoy, bu sorunun önemsenmesi gerektiğini vurguladı. Aksoy, ağız kokusunun nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilgiler verirken, sorunun altında yatabilecek ciddi hastalıkların olabileceğine dikkat çekti.

AĞIZ KOKUSUNU TETİKLEYEN HASTALIKLAR

Ağız kokusu, beslenme alışkanlıklarından karaciğer yetmezliğine kadar pek çok nedenle ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunudur. Ağız kokularının %90'ı ağız boşluğu ile ilgili organlarla ilişkilidir. Bunun da %50'si dil ve dil arkasında oluşan bakterilerden kaynaklanmaktadır. Hayvansal gıdalardan zengin bir beslenme alışkanlığı olan kişilerde ağız kokusu daha sık görülmektedir. Çünkü protein içeriği yüksek olan gıdalar, ağız içerisindeki bakterilerle parçalanıp sülfür bileşiklerini oluşturur. Bu da kokuya neden olur. Ancak ağız kokusu kronik hale geldiğinde, önemli bir hastalığın belirtisi olarak düşünülmelidir.

AĞIZ KOKUSUNUN BAŞLICA NEDENLERİ

1. Ağız içi bakterileri: Ağız içindeki bakteriler yemek artıklarını parçalayarak sülfür bileşiminin ortaya çıkmasına, dolayısıyla da kokuya neden olur.

2. Diş ve diş eti hastalıkları: Diş eti ve diş hastalıkları, ağız kokusunun kaynağı olabilmektedir.

3. İlaç kullanımı: Ağız kuruluğuna neden olan bazı ilaçlar kötü kokuya yol açabilir.

4. Burun tıkanıklığı: Burundan nefes alamayan ve solunumunu ağızdan yapmak durumunda kalan kişilerde ağız kokusu sorunu görülmektedir. Koku, özellikle sabahları sıklıkla görülür.

5. Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Mide rahatsızlıkları, diyabet, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği de bazı durumlar da ağızdaki kokunun kaynağı olabilir.

6. Enfeksiyonlar: Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları ile özellikle yetişkinlerde kronik bademcik iltihabı ve kronik sinüzit ağız kokusunun önemli nedenlerini oluşturur.

7. Sigara kullanımı: Sigara kullanan ve ağız hijyenine dikkat etmeyen kişilerde de kalıcı olmayan ağız kokusu sorunu ortaya çıkabilir.

AĞIZ KOKUSUNU AZALTMAK İÇİN…

Ağız kokusu, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülmektedir. Sorun özellikle kalıcı hale geldiğinde, kişiyi sosyal ve psikolojik açıdan etkileyebilir, toplumdan soyutlayabilir. Bu nedenle kötü nefes kokusu göz ardı edilmeden nedeni araştırılmalı ve gerekli tedavi uygulanmalıdır. Ağız kokusuna karşı bazı önlemler almak, ağız hijyeni açısından önemlidir.

Bunun için;

Kronik ağız kokusunun tedavi sürecinde bol su tüketimi ve şekersiz sakız çiğnenmesi önerilir.

Yemeklerden sonra tarçın ve antiseptik gargara kullanmak, kokunun etkisini azaltacaktır.

Dişler 3 öğün fırçalanmalı ve dil yüzeyinde bakteri oluşmaması için dil temizliği de yapılmalıdır.