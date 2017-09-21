Ağız Kokusuna Dikkat

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş hekimi Zafer Kazak, “Kötü ağız kokusu olanların nasıl bakım yapması gerektiğine ilişkin 'de açıklamalarda bulundu. Ağız kokusu olanlarda öncelikle ağız kokusunun sebebini belirlemek lazım. Diş eti hastalığından kaynaklanan ağız kokusu olabilir. Bu diş etlerindeki iltihabın getirdiği bir kokudur” dedi.İkincisinin diş çürüklerinden kaynaklanan koku olabileceğini ifade eden Dt.Kazak, “Diş çürüğü olduğu zaman çürüğün kendi kokusu yada çürük sebebiyle iki diş arasında oluşan boşluğa besin artıkları girerek kokuya sebep olabilir. Bunlar dışında kişinin ağız bakımıyla ilgili problemlerden kaynaklı da ağız kokusu olabilir. Yani biz ilk önce hekime kontrol yaptırarak eğer çürükten yada diş eti kaynaklı bir koku varsa bunu çözümlemeliyiz” diye konuştu.Eğer kişinin bakım problemi varsa genellikle oluşan diş taşlarından da kaynaklı olabileceğini kaydeden Dt. Kazak, “Bu noktada profesyonel bir diş temizliği yaparak, günde en az iki defa, 3 defa veya her yemekten sonra fırçalama yapmak ve bu fırçalamayı ortalama 3-4 dakika sürecek şekilde gerçekleştirmek, ayrıca iki dişin arasına diş ipi ya da diş arası fırçalarıyla girerek düzenli bir bakım yapmak gereklidir. Ayrıca dil üzerinde de temizlik yapmak kokuyu engellemek anlamında faydalı sonuçlar doğurur” açıklamalarında bulundu.