Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114645
ALTIN
160.786
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1409
EURO
4.5487
Rakı Sefası Kısa Sürdü
Rakı Sefası Kısa Sürdü
Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı
Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı
Tutuksuz Yargılanacak
Tutuksuz Yargılanacak
Liz Ertuğ’a Cezaevi Bileti Kesti
Liz Ertuğ’a Cezaevi Bileti Kesti
banner256
Flaş Haber
Rakı Sefası Kısa Sürdü
Kapat

Ağız kokusu sorununuzun sebebi bu mu?

Diş Hekimi Umur Arıkan, diyabet hastalığının ağız kokusu ve ağız yaralarına sebep olabildiğini belirtti ve önemli bir uyarı yaptı: Önlem almazsanız dişlerinizi kaybedebilirsiniz!

Ağız kokusu sorununuzun sebebi bu mu?

Diş Hekimi Umur Arıkan, diyabet hastalığının ağız kokusu ve ağız yaralarına sebep olabildiğini belirtti ve önemli bir uyarı yaptı: Önlem almazsanız dişlerinizi kaybedebilirsiniz!

12 Ocak 2018 Cuma 18:39
Ağız kokusu sorununuzun sebebi bu mu?
banner238

Diş Hekimi Umur Arıkan, diyabet hastalığının ağız kokusu ve ağız yaralarına sebep olabildiğini belirtti ve önemli bir uyarı yaptı: Önlem almazsanız dişlerinizi kaybedebilirsiniz!

Diyabet hastalığının vücuda birçok farklı rahatsızlıklara neden olabileceğini söyleyen Dt. Umur Arıkan kontrol edilmeyen şeker hastalarının diş etlerinde çekilmeler meydana gelerek kemik kaybına neden olacağını ve hastanın dişlerini çok kısa bir süre içinde kaybedebileceğini vurguladı.

Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurucu ortaklarından Diş Hekimi Umur Arıkan, obezite ve yanlış beslenme sonucu diyabet hastalığındaki artışa dikkat çekerek, diyabet hastalarının diş sağlığında nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

DİYABET KONTROL ALTINA ALINMAZSA…

“Diyabet hastalarının kendine has bir ağız kokusu vardır. Ve bunu hastanın nefesinden anlamak diş hekimine, diş hekiminin tecrübesine bağlıdır. Ağız içi yaraları ise birçok sebepten oluşabilmektedir. Şekeri kontrol altına alınmayan diyabet hastalarında ise ağız bakımına dikkat ettiği halde ağız yaraları görülmektedir ve bu yaraların uzun süre boyunca geçmediği ya da zor geçtiği görülmektedir. Diş hekimi bu şikayetleri dikkate alarak hastayı yönlendirmelidir.

DİŞ KAYBINA SEBEP OLABİLİR

Kontrolsüz şeker rahatsızlığı görülen hastaların çoğunun diş etinde kemik desteği geriler ve diş kayıpları yaşanmaya başlar. Erken diyabete ve sallanmalara bağlı diş kaybı gerçekleştiğinde onun üzerine sırf diyabet hastası diye damak tercih edilmesi kemikte ciddi kayıplara yol açar. Ama o noktalara implant uygulaması gerçekleştirildiğinde ve diyabeti de kontrol altına alındığında hasta çok uzun yıllar konforlu bir ağız ve diş sağlığına kavuşur.” dedi.

“TEDAVİ İMKANSIZ DEĞİL”

Diyabet hastalarında diş çekimi veya implant tedavisi yapılamayacağı gibi bir algı olduğunu belirten Dt. Arıkan diyabet hastalarının bu nedenle diş hekimlerine başvurmadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti, “Ancak diyabetli olsun olmasın her hasta tedavi edilebilir. Diyabet hastalarının ilk önceliği şeker düzeyini kontrol altına almaktır. Şeker düzeyi kontrol altında olan diyabet hastalarında ağız ve diş sağlığı bakımında tüm tedavi yöntemleri uygulanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar; şeker hastalarının özel hastalar olduğunu, ona yönelik özel bir tedavi yöntemi uygulanması gerektiğini ve iyileşme düzeyinin diğer hastalardan farklı olacağını göz önünde bulundurmaktır.

Diyabetli hastalarda diş problemleri görülebilir ancak önemli olan düzenli aralıklarla ağız ve diş sağlığını kontrol edip gerekli tedbirlerle oluşabilecek problemleri önceden önleyebilmektir. Hastanın oral hijyenine dikkat etmeye teşvik edilmesi ise birçok sorunun önüne geçecektir.” dedi.

Diyabet hastalarında özellikle kemik kaybının dişlere çok büyük zararlar verdiğini belirten Dt. Umur Arıkan diyabet hastaların öncelikle şeker seviyelerine dikkat etmeleri gerektiğini daha sonra ise ağız ve diş sağlıklarına önem vererek günlük temizliğini uygulayıp, 6 ayda bir rutin kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Ekmeksiz diyet olmaz'
'Ekmeksiz diyet olmaz'
Antibiyotik paniği bitiyor!
Antibiyotik paniği bitiyor!
Kış geldi, havalar soğudu, gribe dikkat!
Kış geldi, havalar soğudu, gribe dikkat!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim