Ağız kokusu sorununuzun sebebi bu mu?

Diş Hekimi Umur Arıkan, diyabet hastalığının ağız kokusu ve ağız yaralarına sebep olabildiğini belirtti ve önemli bir uyarı yaptı: Önlem almazsanız dişlerinizi kaybedebilirsiniz!

Diyabet hastalığının vücuda birçok farklı rahatsızlıklara neden olabileceğini söyleyen Dt. Umur Arıkan kontrol edilmeyen şeker hastalarının diş etlerinde çekilmeler meydana gelerek kemik kaybına neden olacağını ve hastanın dişlerini çok kısa bir süre içinde kaybedebileceğini vurguladı.

Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurucu ortaklarından Diş Hekimi Umur Arıkan, obezite ve yanlış beslenme sonucu diyabet hastalığındaki artışa dikkat çekerek, diyabet hastalarının diş sağlığında nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

DİYABET KONTROL ALTINA ALINMAZSA…

“Diyabet hastalarının kendine has bir ağız kokusu vardır. Ve bunu hastanın nefesinden anlamak diş hekimine, diş hekiminin tecrübesine bağlıdır. Ağız içi yaraları ise birçok sebepten oluşabilmektedir. Şekeri kontrol altına alınmayan diyabet hastalarında ise ağız bakımına dikkat ettiği halde ağız yaraları görülmektedir ve bu yaraların uzun süre boyunca geçmediği ya da zor geçtiği görülmektedir. Diş hekimi bu şikayetleri dikkate alarak hastayı yönlendirmelidir.

DİŞ KAYBINA SEBEP OLABİLİR

Kontrolsüz şeker rahatsızlığı görülen hastaların çoğunun diş etinde kemik desteği geriler ve diş kayıpları yaşanmaya başlar. Erken diyabete ve sallanmalara bağlı diş kaybı gerçekleştiğinde onun üzerine sırf diyabet hastası diye damak tercih edilmesi kemikte ciddi kayıplara yol açar. Ama o noktalara implant uygulaması gerçekleştirildiğinde ve diyabeti de kontrol altına alındığında hasta çok uzun yıllar konforlu bir ağız ve diş sağlığına kavuşur.” dedi.

“TEDAVİ İMKANSIZ DEĞİL”

Diyabet hastalarında diş çekimi veya implant tedavisi yapılamayacağı gibi bir algı olduğunu belirten Dt. Arıkan diyabet hastalarının bu nedenle diş hekimlerine başvurmadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti, “Ancak diyabetli olsun olmasın her hasta tedavi edilebilir. Diyabet hastalarının ilk önceliği şeker düzeyini kontrol altına almaktır. Şeker düzeyi kontrol altında olan diyabet hastalarında ağız ve diş sağlığı bakımında tüm tedavi yöntemleri uygulanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar; şeker hastalarının özel hastalar olduğunu, ona yönelik özel bir tedavi yöntemi uygulanması gerektiğini ve iyileşme düzeyinin diğer hastalardan farklı olacağını göz önünde bulundurmaktır.

Diyabetli hastalarda diş problemleri görülebilir ancak önemli olan düzenli aralıklarla ağız ve diş sağlığını kontrol edip gerekli tedbirlerle oluşabilecek problemleri önceden önleyebilmektir. Hastanın oral hijyenine dikkat etmeye teşvik edilmesi ise birçok sorunun önüne geçecektir.” dedi.

Diyabet hastalarında özellikle kemik kaybının dişlere çok büyük zararlar verdiğini belirten Dt. Umur Arıkan diyabet hastaların öncelikle şeker seviyelerine dikkat etmeleri gerektiğini daha sonra ise ağız ve diş sağlıklarına önem vererek günlük temizliğini uygulayıp, 6 ayda bir rutin kontrollerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.