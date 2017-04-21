Sağlık:
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21 Nisan 2017 Cuma 18:07

Ağız Kokusu Olanlar Dikkat!

Ağız Kokusu Olanlar Dikkat!
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Ağız Kokusu Olanlar Dikkat!
Diş hekimleri ağız kokusunun dişlerdeki çürüklerden de kaynaklanabileceği konusunda uyardı

Diş Hekimi Zafer Kazak, ağız kokusu olanlarda öncelikle ağız kokusunun sebebinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Diş eti hastalığından kaynaklanan ağız kokusu olabileceğini anlatan Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Bu diş etlerindeki iltihabın getirdiği bir kokudur. İkincisi diş çürüklerinden kaynaklanan koku olabilir. Diş çürüğü olduğu zaman çürüğün kendi kokusu ya da çürük sebebiyle iki diş arasında oluşan boşluğa besin artıkları girerek kokuya sebep olabilir. Bunlar dışında kişinin ağız bakımıyla ilgili problemlerden kaynaklı da ağız kokusu olabilir. Yani biz ilk önce hekime kontrol yaptırarak eğer çürükten ya da diş eti kaynaklı bir koku varsa bunu çözümlemeliyiz. İkincisi, eğer kişinin bakım problemi varsa genellikle oluşan diş taşlarından da kaynaklı olabilir. Bu noktada profesyonel bir diş temizliği yaparak, günde en az iki defa, 3 defa veya her yemekten sonra fırçalama yapmak ve bu fırçalamayı ortamalama 3-4 dakika sürecek şekilde gerçekleştirmek, ayrıca iki dişin arasına diş ipi ya da diş arası fırçalarıyle girerek düzenli bir bakım yapmak gereklidir. Ayrıca dil üzerinde de temizlik yapmak kokuyu engellemek anlamında faydalı sonuçlar doğurur.” diye konuştu.


 
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