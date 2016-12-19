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19 Aralık 2016 Pazartesi 19:51

Ağız Kanserine Dikkat

Ağız Kanserine Dikkat
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Ağız Kanserine Dikkat
Ağız kanserlerinin çoğunluğu 45 yaşın üzerinde ortaya çıktığını belirten Diş Hekimi Zafer Kazak, erkeklerde oluşma olasılığının kadınlara oranla iki kat fazla olduğunu söyledi.

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Kimi zaman hiç belirti vermezken kimi zaman hayat kalitesini düşürmeyecek kadar belirti verir ilerleyen vakalar da sadece varlığı yani ağızda hissedilen büyüklüğü hastaya sorun oluşturur” dedi.

Diş Hekimi Kazak, ağız kanserin de ortaya çıkan belirtileri şöyle sıraladı:
“Ağızda acı veya tarifsiz bir ağrı, diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki veya etrafında beyaz veya kırmızı renkli alanlar, ağız içinde dil ile hissedilebilen hassas, tahriş olmuş, kabarık veya kalınlaşmış alanların olması, ağızda veya boğazda tekrarlayan kanamalar ve iyileşmeyen yaralar, seste boğukluk veya boğazda yutulamayan cisim hissi, çiğneme ve yutma güçlüğü, dil ve çene hareketlerinde zorlanma, dil veya ağızın diğer bölgelerinde his kaybı, uyuşukluk, alt veya üst çenede meydana gelen şişlikler ve bunun sonucu mevcut protez uyumunun bozulması, ağız içinde sürekli beyaz lekeler (lökoplaki) veya kırmızı lekeler (eritroplaki) ortaya çıkması”

Ağız içinde çıkan beyaz veya kırmızı lekelerin öncü kanser koşulları (ardından kanser görülmesi muhtemel koşullar) olarak onaylanabileceğini kaydeden Kazak, "Saydığımız belirtilerin herhangi birini fark eden kişi doktor veya diş hekimlerine muayene olmalıdır” şeklinde konuştu.


 
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