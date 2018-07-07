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Ağız kanseri sinsi ilerliyor

Protez Uzmanı İlker Arslan, “Kanser denen sevimsiz teşhis, keyif verdiğini düşündüğünüz sigaranın ağız kanseri ile ilişkisini tetiklemektedir. Sigarayı bugün bırakmanız bile, riskinizin ancak 10 yıl sonrasında, hiç içmeyen bir kişiyle eşit durumda olmasını sağlayacak. Ne hayatınızın 10 yılını, ne de sağlığınızı tehlikeye atmayın” dedi.

Ağız kanseri sinsi ilerliyor

Protez Uzmanı İlker Arslan, “Kanser denen sevimsiz teşhis, keyif verdiğini düşündüğünüz sigaranın ağız kanseri ile ilişkisini tetiklemektedir. Sigarayı bugün bırakmanız bile, riskinizin ancak 10 yıl sonrasında, hiç içmeyen bir kişiyle eşit durumda olmasını sağlayacak. Ne hayatınızın 10 yılını, ne de sağlığınızı tehlikeye atmayın” dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:59
Ağız kanseri sinsi ilerliyor

Sigaranın sağlığa zararları konusunda yeterince tartışmalar ve bilimsel analizler yapıldığını anlatan Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, “Neyi ne kadar, ne derece umursuyor ve önemsiyoruz; bu kesinlikle tartışılır bir durumda. Biz diş hekimlerini ilgilendiren konu mutlaka ki, sigaranın ağız sağlığı konusunda nasıl bir travmaya yol açtığı. Diş etinin savunma mekanizmasını ortadan kaldırarak, bakterilere karşı mücadelesini ortadan kaldırır.Diş taşı ve plak  oluşumunu kolaylaştırır, tad alma duyusunu azaltır, ağız içinde bakterilerin çok daha mutlu bir şekilde yayılmasına sebep olur. Hiçbir lezzetin sunumunu, idrak edemeyecek duruma getirmesi bu tütün maddesinin yine başarılarından sadece bir kaç tanesi. Ağız sağlığı ve diş kliniklerinde, biz hekimlerin, dişe yönelik müdahalelerimiz esnasında, kişiye sigara tüketimi olup olmadığını sormamızın nedenlerinden biri de, yapılan müdahale sonrasında, iyileşme sürecini olumsuz yönde etkileyeceğidir” diye konuştu.

Korkulu rüyamız: Kanser

“Kanser hepimizin korkulu rüyası” diyen İlker Arslan, “Ağız içindeki bakterilerin çok daha hızlı yayılması sonucunda, ağız kanseri riski  oluşmaktadır. Bu kanser türü ölümcül olup, süreç zorlu ve kötüdür” diye konuştu.

Arslan, ağız kanserinin belirtileri konusunda ise şunları söyledi:

“Ağız kanseri lezyonları ağrı ile kendini göstermediği için ağız içinde oluşan anormallikler konusunda dikkatli olunmalıdır. Belirtilerini anlamak için, kişinin ilk etapta kendi takibini yapması çok önemlidir. Ağız ve boyun bölgesinde şişlik, çiğneme, yutma zorluğu, tekrarlanan kanamalar, ağız içinde renkleşmenin değişikliği, (beyaz ve kırmızı alanların oluşması)

Bu bulguların fark edilmesi sonucunda mutlaka diş hekimine başvurulmalı. Rutin olarak tekrarlanan diş muayeneleri, ileride karşılaşılacak bu tür bir rahatsızlığın erken teşhisi konusunda çok önemlidir. Her sağlık biriminde, erken tanı, erken teşhis sloganı biz diş hekimleri için de geçerli bir cümledir.”

Protez Uzmanı İlker Arslan son olarak, konunun uzmanı olan diş hekimlerinin sizleri yönlendirmesini ve hayatınızın bir parçası olmasının gerektiğini belirterek mutlaka sigaradan uzak durulması çağrısında bulundu".

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