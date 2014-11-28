Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Acil Numaralar!

ACİL NUMARALAR LİSTESİ..

Acil Numaralar!

ACİL NUMARALAR LİSTESİ..

28 Kasım 2014 Cuma 09:01
Acil Numaralar!
banner238
Genel Acil Telefonlar: 
 
Yangın     199
Polis İmdat     155
Orman Yangını     177
Acil Sağlık     112
Sahil Güvenlik     158
Meteoroloji     166
   
Lefkoşa Acil Telefonlar
 
Polis 228 33 11
Hastahane 228 54 41
Elektrik 225 34 36
Belediye 228 52 21
  228 43 87
   
Mağusa Acil Telefonlar
 
Polis 366 53 10 / 53
Hastahane 366 53 28
Elektrik 366 55 14
Belediye 366 45 56 / 09 
   
Girne Acil Telefonlar
 
Polis 815 20 14 / 21
Hastahane 815 22 66
Elektrik 815 22 23
Belediye 815 18 84 / 21
   
Güzelyurt Acil Telefonlar
 
Polis 714 21 40 / 41
Hastahane 723 63 29
Elektrik 714 21 22
Belediye 714 20 18 / 33 00
   
İskele Acil Telefonlar
 
Polis 371 23 33
Hastahane 371 23 19
Elektrik 371 25 60
Belediye 714 20 18 / 33 00
 
Son Güncelleme: 28.11.2014 09:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Horlamanızın çözümü diş hekiminizde olabilir…
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Yemek yemek sizin için bir kaçış noktasıysa dikkat!
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu
Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim