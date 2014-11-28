Acil Numaralar!

|Genel Acil Telefonlar:
|Yangın
|199
|Polis İmdat
|155
|Orman Yangını
|177
|Acil Sağlık
|112
|Sahil Güvenlik
|158
|Meteoroloji
|166
|Lefkoşa Acil Telefonlar
|Polis
|228 33 11
|Hastahane
|228 54 41
|Elektrik
|225 34 36
|Belediye
|228 52 21
|228 43 87
|Mağusa Acil Telefonlar
|Polis
|366 53 10 / 53
|Hastahane
|366 53 28
|Elektrik
|366 55 14
|Belediye
|366 45 56 / 09
|Girne Acil Telefonlar
|Polis
|815 20 14 / 21
|Hastahane
|815 22 66
|Elektrik
|815 22 23
|Belediye
|815 18 84 / 21
|Güzelyurt Acil Telefonlar
|Polis
|714 21 40 / 41
|Hastahane
|723 63 29
|Elektrik
|714 21 22
|Belediye
|714 20 18 / 33 00
|İskele Acil Telefonlar
|Polis
|371 23 33
|Hastahane
|371 23 19
|Elektrik
|371 25 60
|Belediye
|714 20 18 / 33 00
Son Güncelleme: 28.11.2014 09:03