8 Saatten Fazla Uyuyorsanız...

Yrd. Doç. Dr. Özgür Enginyurt, insanların günlük uyku süresinin metabolik hız için önemli olduğuna dikkat çekerek "Uzun kış gecelerinde günde 8 saatten fazla uyunmamalıdır. Kış döneminde özellikle de hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini ayakta tutmak gerekmektedir" dedi





ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Enginyurt, kış mevsiminde beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmek gerektiğini vurguladı. Uzun kış gecelerinde günde 8 saatten fazla uyunmaması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Enginyurt, "Havaların soğumasıyla fiziksel aktivite azalması ile birlikte, kapalı ortamlarda geçirilen zaman artmaktadır. Aynı zamanda gecelerin uzun olması tüketilen besin miktarında artma ya da uyku süresinin uzaması gözlenmektedir. Bu da dolaylı yoldan metabolizma hızının yavaşlamasına ve kilo artışına sebep olmaktadır. Günlük uyku süremiz metabolik hız için önemli olduğundan uzun kış gecelerinde günde 8 saatten fazla uyunmamalıdır" dedi.



KIŞIN YEMEKLERE DİKKAT!



Soğuk ve kış döneminde hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini ayakta tutmak gerektiğini, bunun içinde düzenli beslenmek gerektiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Özgür Enginyurt, "Düzenli ve sağlıklı beslenme önerilerine dikkat etmek gerekir. 3 ana ve 3 ara öğünde 4 ana besin grubundan süt, et, yumurta, kurubaklagil, sebze, meyve, ekmek, tahıl gibi çeşitli besinler dengeli olarak öğünlere dağıtılmalıdır. Yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi arttırılmalıdır. Savunma sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bol miktarda bulunan portakal, mandalina, greyfurt gibi narenciyelerin tüketimi önemlidir. Kış sebzeleri olan pırasa, karnabahar, brokoli gibi sebzeler çocuklar tarafından çok sevilen besinler değildir. Ancak bu besinler sevilmiyor diye çocukların tüketmemesi kabul edilmemelidir. Annelerin bu sebzeleri çocukların sevebileceği sunumlarla tüketimini sağlaması gerekmektedir" diye konuştu.