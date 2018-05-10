65 yaş üzeri olanlar dikkat!

İnme vakalarının dörtte üçü 65 yaş üzeri!

İnme, kalp hastalığı ve kanserden sonra ölüme neden olan en önemli sağlık sorunu. 10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü dolayısıyla inme hakkında merak edilenleri anlatan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevin Balkan, inmeden korunmanın yollarını anlattı

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevin Balkan, inme hastalığının kalp hastalığı ve kanserden sonra yaşam kaybına yol açan en önemli sağlık sorunu olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Sevin Balkan, ‘10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü’ nedeniyle inmeye yol açan hastalıklar, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam için bilgiler verdi. Balkan, inmenin, erişkinlerde kalp hastalığı ve kanserden sonra yaşam kaybına yol açan en önemli sağlık sorunu olduğunu ifade etti. Hastalığın önemli bir bölümünün 65 yaş erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Sevin Balkan, “İnme, beynin bir bölgesinde kan akımının engellenmesi ya da beyin damarından kanın dışarı sızması sonucu beyin dokusunda oluşan bir hasardır. İnmede yüzde 80 oranında kan akımını sağlayan damarlardan biri aniden pıhtı ile tıkanır. yüzde 20 oranında da beyin damarlarında bir anda gelişen yırtılma ortaya çıkar ve kan beyin dokusu içine sızar ve buna halk arasında beyin kanaması denir. Bunların sonucunda hastada 24 saatten uzun süren bir fonksiyon kaybı oluşur” dedi.

“İLERİ YAŞLARDA RİSK ARTIYOR"

İnme vakalarının dörtte üçünün 65 yaş üzerinde ortaya çıkmakta olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sevin Balkan, “Hastalık ender de olsa genç yaşlarda görülebilmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen inme oluşumunda; ileri yaşla birlikte karşılaşılan problemler ve kişinin yaşam tarzı önemli risk oluşturur. Ayrıca kontrolsüz hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı, sigara kullanımı, yüksek kolesterol düzeyi, hareketsiz yaşam tarzı, şah damarı hastalığı, önceden geçici iskemik atak geçirmek de inme oluşumuna yatkınlığı artırmaktadır” dedi.

“BOYUN VE BEYİN DAMARLARI DETAYLI KONTROL EDİLİYOR"

İnme şüphesi olan hastalarda, nörolojik muayene sonrasında bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemleri ile beynin durumunun değerlendirildiğini kaydeden Dr. Balkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnme nedenini araştırmak amacıyla elektrokardiyografi (EKG) ile kalp incelemesi yapılır. Ayrıca ekokardiyografi ve holter ile de kalp kaynaklı pıhtıların araştırılmasında önemli ölçüde yardımcıdır. DUS (Doppler ultrasonografi), BTA (BT anjiyografi), MRA (MR anjiyografi), DSA (dijital substraksiyon anjiyografi) gibi yöntemlerle de boyun ve beyin damarlarının ayrıntılı görüntülenmesi mümkün olabilmektedir. Kan tahlili incelemeleri de inme nedenini araştırmak amacıyla mutlaka yapılmalıdır.”

İNMEDEN KORUNMANIN 7 ALTIN KURALI

İnmeden korunmanın 7 altın kuralını açıklayan Prof. Dr. Sevin Balkan, “Tansiyonunuzu düzenli olarak takip edin. Hipertansiyon inme oluşumunda en önemli risk faktörüdür. “Sigara kullanmayın ve sigara içilen ortamlarda bulunmamaya çalışın. “Kanda şeker ve yağ değerlerinizi düzenli olarak kontrol ettirin. “Tercihen açık havada haftada en az 3-4 kez, 40-50 dakika yürüyüş yapın. “Kalp kontrollerinizi yaptırın. Ritim bozukluğu, koroner arter hastalığı, kapak hastalığı gibi bilinen kalp hastalığınız varsa tedavi olun. “Obeziteden korunun. “Karotis yani şah damar tıkanıklığı riskine karşı düzenli kontrollerinizi yaptırın” diye konuştu.