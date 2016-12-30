30 Yaşından Sonra Bunları Asla Tüketmeyin!



Özellikle, 30'lu yaşlarda vücutta fark görülmese de, asla tüketilmemesi gereken besinler neler?1- Aromalı yoğurtYaşlanmayı yavaşlatmak istiyorsanız, içerisinde bolca şeker olan aromalı yoğurtların yerine sade yoğurt tercih etmelisiniz. Bunun yanı sıra, ketçap ve ekmekten de uzak durmalısınız.2- Kahvaltıda hamurSon araştırmalara göre, hamurdan uzak durarak, günlük kalorinin yüzde 17 ya da 21'sine şekerli gıdaların neden olduğu kalp hastalıkları riskini ortadan kaldırabilirsiniz.3- Protein barSağlıklı ürünlerle fit kalmak isteynlerin, protein ağırlıklı gıdalardan 30'lu yaşların ardından uzak durması gerekiyor.4- Kremalı bisküviKarın bölgesinde yağlanma yapan kremalı ürünler, 'göbek' problemleri olanların tüketmemesi gerekiyor.5- Açma ve beyaz ekmekBeyaz ekmeğin içerisinde maddeler, kırışıklık karşıtı kollajenlere zarar vererek yaşlanmanızı hızlandırır6- Kremalı kahveKahve ile birlikte tüketilen krema da çok sağlıklı değil. Vücudu fazla yağlandıran krema, kolestrolü de yükseltiyor.7- Şekersiz atıştırmalıklar30'lu yaşların ardından alınan kiloların kaynağı, karaciğer fonksiyonlarındaki sorundan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, toksin oluışmasına neden olan tatlandırıcılardan uzak durmalısınız8- MargarinKatı bileşen olan margarin, kalp rahatsızlıkarıunın da tetikçisi.Ayrıca ciltte hasara neden olan margarin kırışıklıkları da artırır.9- Paketlenmiş tereyağlı mısırTrans yağ kullanılarak yapılan patlamış mısır, kalp hastalıkları riskini de artırıyor.10- Salam, sosisSalam, sosis gibi işlenmiş gıdalar, özellikle erkeklerde ciddi problemlere neden oluyor11- CipsSodyum oranı yüksek olan cipsler, yüksek kan basıncına da neden oluyor.12- KolaÖzel bir bileşimden oluşan kola, kadınlar da kısırlık etkisinin yanı sıra, erkekler üzerinde de olumsuz etkileri mevcut