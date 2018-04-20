Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112122
ALTIN
174.823
DOLAR
4.0406
STERLİN
5.6907
EURO
4.9882
ÖZERSAY: “İTHAL ÜRÜNLER İÇİN KUR SABİTLEMESİNE GİDİLECEK”
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Tecavüzcüye 9 yıl hapis cezası
TECAVÜZCÜYE 9 YIL HAPİS CEZASI
6 ay hapis yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
Ogundana teminata bağlandı
OGUNDANA TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

30 yaşından önce çocuk yap kanser riskini azalt

Prof. Dr. Serdar Saydam, ilk doğumun 30 yaşından önce olmasının kanser riskini azaltan etmenlerden biri olduğunu söyledi

30 yaşından önce çocuk yap kanser riskini azalt

Prof. Dr. Serdar Saydam, ilk doğumun 30 yaşından önce olmasının kanser riskini azaltan etmenlerden biri olduğunu söyledi

20 Nisan 2018 Cuma 00:00
30 yaşından önce çocuk yap kanser riskini azalt

Meme kanseri, her sekiz kadından birini tehdit ediyor. Kadınlar için büyük bir tehdit olan meme kanseriyle ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, meme kanseri riskinin doğum ve emzirme ile azaldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Saydam, ilk doğumun 30 yaşından önce olmasının riski azaltan etmenlerden biri olduğunu söyledi.

YAŞAM SÜRESİ UZADIKÇA KANSER VAKASI ARTACAKTIR

banner223
Meme kanserinin riskleri hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Serdar Saydam, 1900’lü yıllarda meme kanserinin günümüzde olduğu kadar yaygın görülmediğini söyledi. O yıllarda insanların genç yaşta verem, sıtma gibi hastalıklardan veya savaş nedeniyle yaşamlarını yitirdiklerini anlatan Prof. Dr. Saydam, “Ortalama yaşam süresi arttıkça kanser vakası artacaktır. 40 yaşından sonra meme kanseri artmaya başlıyor. Genç yaşı taradığımızda daha az rastlıyoruz. Bu yüzden de çoğu meme tarama programları 50 yaşından sonra başlar” dedi.

Meme kanseri açısından şişmanlığın da bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saydam, “Şişmanlık, kadın hormonlarının büyüttüğü tümörler ve bazı mekanizmaları bozması nedeniyle meme kanserine yol açabiliyor. Şişmanlarda meme kanseri riski zayıf kadınlara göre daha yüksektir. Bu yüzden insanlara mutlaka spor yapmalarına öneriyoruz. İster bisiklete binin, ister koşun ama mutlaka spor yapın, kilo almayın. Vücudunda yağ birikmesin. Şişmanlık beraberinde birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Meme kanseri bunlardan sadece bir tanesi. Genetiğiyle oynanmış gıdalardan sonra kan şekeri aniden yükseliyor ve arından insülin yükseliyor ve şekeri bir anda düşürüyor. İnsanlar bir türlü doymuyor. Bu yüzden beslenirken de çok dikkatli olmalıyız” şeklinde konuştu.

“EMZİRME RİSKİ AZALTIYOR"

Bir kadının ilk adet yaşı ne kadar erkense meme kanseri için o kadar riskli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saydam, “30 yaş ve altında ilk doğumunu yapmayan kadınlarda da meme kanseri riski artıyor. Bir memenin tam olarak olgunluğa erişebilmesi için, bir doğum yapılması gerekiyor. Meme olgunlaştığı zaman dış etkenlere karşı daha dirençli oluyor. Bu yüzden kadınlarımıza, ‘Ya çocuk yapma ya da 30 yaşından önce yap’ mesajını veriyoruz. Emzirme de kanser riski azaltıyor. Kronik alkol tüketiminde meme kanseri riski artıyor. Meme kanserinin bugüne kadar kanıtlanmış sigara ile direkt bir bağlantısı yoktur. Kadınlar menopoza girdikten sonra hormon replasman tedavisi görüyor. Bu tedavi uzun sürdüğü takdirde de risk artıyor. Birinci derece akrabalarında meme kanseri, yumurtalık kanseri ve kolon kanseri olanlarda risk daha artıyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat grip gibi görünüyor ama tamamen farklı
Dikkat grip gibi görünüyor ama tamamen farklı
Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat!
Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat!
Güneş kalbe iyi geliyor
Güneş kalbe iyi geliyor
Tırnak diplerinizdeki lekelere dikkatli bakın! Akciğer hastalığı habercisi olabilir
Tırnak diplerinizdeki lekelere dikkatli bakın! Akciğer hastalığı habercisi olabilir
Çay ve kahve ses tellerini kurutuyor!
Çay ve kahve ses tellerini kurutuyor!
Erkekleri utandıran hastalık: Jinekomasti
Erkekleri utandıran hastalık: Jinekomasti
Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!
Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!
Dikkat! Kilolarınızdan kurtulamıyorsanız nedeni bu olabilir!
Dikkat! Kilolarınızdan kurtulamıyorsanız nedeni bu olabilir!
Bu yiyecekleri asla dondurucuya koymayın!
Bu yiyecekleri asla dondurucuya koymayın!
Çarpıntı nedir nasıl geçer? İşte çarpıntının sebepleri…
Çarpıntı nedir nasıl geçer? İşte çarpıntının sebepleri…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim