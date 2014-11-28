27 bin 941 kişi organ bekliyor

Ülkede 21 bin 814 böbrek, 535 kalp, 2 bin 135 karaciğer, 3 bin 420 kornea, 31 akciğer, 4 kalp kapakçığı ve 2 de ince bağırsak nakli bekleyen hastanın bulunduğunu aktaran Meltem Yavuz, "Türkiye'de organ bağışı hala çok yetersiz. Organ nakillerinde en büyük problem bağış azlığı. Hepimiz potansiyel hastalarız. Bir gün bizim de organ ihtiyacımız olabilir" dedi.



'DUYARLI OLUNMALI'

Eğitim eksikliği, bilinçsizlik ve yanlış inanışlar gibi nedenlerin organ bağışının yetersiz kalmasına yol açtığını vurgulayan Meltem Yavuz, şunları kaydetti:

"Bir insanın ölümü, yaşamsal bir organın iflas etmesiyle gerçekleşir. Bu durumda belki bir gün hepimizin organa ihtiyacı olacak. Eğer nakil olamayacak kadar çok yaşlı değilsek veya başka bir engel yoksa, bize de organ nakli yapılacaktır. Eğer donör varsa canlı insanlardan karaciğer, böbrek nakli yapabilirsiniz. Ama kalbe, akciğere ihtiyacınız varsa ne olacak? Bu ancak beyin ölümü gerçekleşen kişilerden sağlanabilir. Bu da bağış sayesinde olur. İnsanlar organa ihtiyaçları olduğunda ve bunu temin edemediği zaman sıkıntısını çeker. Başına gelmeden bu durumu anlamayabilir. Organ bekleyen biz de olabiliriz. Organ bağışının hayat bağışı olduğu unutulmamalı. Bu konuda herkes duyarlı olmalı."