NALBANTOĞLU; “30 YIL ÖNCE, ‘ÜNİVERSİTE SEKTÖRÜ’ BAHSEDİLEBİLİR BİLE BİR ŞEY DEĞİLKEN, BU İŞ; GAÜ İLE GELECEĞİNE KOŞTU. ŞİMDİ DE; 2025 YILI’NI SAĞLIK SEKTÖRÜ’NÜN ALTIN YILI OLARAK, YİNE, BİZ REZERV EDİYORUZ”

Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Yatırımları Koordinatörü Günhan Nalbantoğlu; Bugün ulaştığı hacim itibarıyla sektör tanımlamasını uluslararası bazda hakeden ‘KKTC Üniversite Sektörü’ne yönelik olarak, 30 yıl öncesine ait bir bu kapasitede bir öngörü olmadığını belirterek, sektörleşme hareketlerinin nüvesinin, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar tarafından atıldığını kaydetti.

Nalbantoğlu; “Bu ülkede, üniversite sektörü diye bir şey yoktu. Fakat, Kurucu Rektörümüz Sayın Serhat Akpınar’ın girişimciliği sayesinde, yüksek eğitim sektörünün önü açıldı ve başlangıcı oldu. Bugün turizm ile eşdeğer bir pozisyonda, çok ciddi bir gelir elde ettiğimiz ve yüksek bir bilgi birikimine de ulaştığımız bir pozisyona gelmiş bulunmaktayız. Bu sayede, uluslararası reklamımızı da yapmış oluyoruz. 30 küsür yıl önce, biz bunları hayal ederken, bu kadarını beklemiyorduk belki de. Ülkemizin halen atıl düzeyde potansiyelleri var. Biz, sağlık turizminde de aynısını gerçekleştirebiliriz. Bana göre; Ülkemizde, sağlık turizmi hali hazırda ufak adımlar ile ciddi anlamda yapılıyor” dedi.

“2025 YILI’NI NOT EDİN. GİRNE, SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLACAK”

Katıldığı bir televizyon programında, GAÜ’nün sağlık hizmetleri plan ve yatırımları hakkındaki soruları yanıtlayan GAÜ Sağlık Yatırımları Koordinatörü Günhan Nalbantoğlu, özellikle “Smart Health” adı verdikleri, hizmet planlamaları ve yatırımları için hedef tarihin; 2025 Yılı’nı işaretlediğini vurgulayarak; “12 yıldır sağlık sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmaktayım. Son, 3.5 yıldır da GAÜ'de Sağlık Yatırımları Koordinatörü olarak görevde bulunuyorum.‘Smart Health; ‘GAÜ'nün 2025 Yılı Vizyonu’ kapsamında, büyük bir projeyi kapsamaktadır. Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı’mız Sayın Serhat Akpınar'ın bir hedefi vardı. Özet ile; Girne'yi sağlıkta, aynı zamanda eğitimde ‘başkent’ konumuna getirecek bir projeden bahsediyoruz. Bu projenin fiziki temelleri, yaklaşık olarak iki yıl önce atıldı. Bu temeller üzerine, çok ciddi bir yapı inşası da devam etmektedir. Kısa soluklanmalar ile, bütün bu ‘Smart Health’ yatırımları, GAÜ Bünyesi’nde hayat bulmaya devam edecektir. Burada bir vurgu yapmak istiyorum. Projeyi ikiye ayırmak gerekmektedir. Çekirdek proje; ‘Smart Health’ kapsamında, hastane binasının inşasının sürdüğü, Zeytinlik Bölgesi’nde bir çok muhtelif sağlık yatırımının entegrasyonudur. Orada, bir GAÜ Hastanesi olacaktır. Bağlı olarak; Tıp Fakültesi, yine GAÜ'ye bağlı, belli alanlardaki enstitülerin, ileri yaş bakım ve sporcu tedavi merkezlerinin olacağı büyük bir entegre sağlık köyü projemiz vardır. Bu, bir yandan devam etmektedir. Bunlar, Girne Bölgesi’nde yapılmış en büyük yatırımlardan biri olacaktır. Belli aşamaları vardır ki, hedefimiz 2025 yılında tamamını bitirmektir. Not edilmesi gerekir, 2025 Yılı’nda Girne; Sağlık turizminin başkenti olacaktır. Bu bizim hesaplarımıza göre 250-300 milyon dolara yakın bir yatırımı kapsayacaktır. Bir taraftan da, Girne'nin hemen girişinde, Lefkoşa Yolu’ndan, Girne'ye inerken bir binamızda, dispanser sağlık hizmetlerini vermeye de başladık.” şeklindeki açıklamalarda bulundu.

“ALTYAPI; SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL, SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİ İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ”

‘Smart Health’ Projesi’nin; Ülke insanı ve yakın coğrafyadaki tüm insan popülasyonu için sağlık sorunlarının çözümü alanında ciddi bir alternatif olacağını iddia eden GAÜ Sağlık Yatırımları Koordinatörü Günhan Nalbantoğlu, sağlık bozulmadan önceki yaşam kriterlerine dikkat çekerek, bunun önemini kavradıklarını, projenin bir eksenin de bu faktöre dayandırıldığını anlattı. Nalbantoğlu;“Tüm araştırmaların sonuçta geldiği nokta şunu gösterir; sağlıklı beslenmek ve yaşamak çok önemlidir. İyi düzeyde, dengeli beslenebilmek ile yaşantınızı daha bilinçli bir şekilde sürdürebilmeniz için; buna spor aktivitesi eklemeniz, belli periyotlarda doktor kontrolü almanız ve olmazsa olmaz psikolojik anlamda güçlü olmanız lazımdır.Buna uygun tüm motivasyon yöntemlerinin araştırılacağı bilimsel yapıları da, bu sağlık köyüne entegre edeceğiz. Bunu, toplumsal mühendislik kavramı ile, geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Devletimizin de bunu desteklemesini bekliyoruz. Belli sağlık yasaları ile özellikle yatırımcıları ve hasta haklarını koruyucu yasaların olması için vakit kaybedilmemesini talep ediyoruz.” dedi.