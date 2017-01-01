2017’ye Sağlıklı Başlayın



Siz de yılbaşı geceleri fazla kaçıranlardansanız yeni yılın ilk gününe sağlıklı bir başlangıç yapmak için bu önerileri dikkate alınDün gece yeni bir yıla yeni umutlar ve dileklerle girdik. Konuştuğum psikologlar 2017’ye ruhsal açıdan iyi başlayabilmemiz için “Her şeye rağmen yaşamaya devam, umut etmeye devam, hayata sıkı sıkıya sarılmaya devam” yaklaşımını benimsememizi öneriyor.Tabii kimileri bu zorlu yılın stresini atmak için yılbaşı gecesi yemeyi, içmeyi biraz abarttılar. “Bir geceden bir şey olmaz” diyerek bol kalorili yiyeceklerle sofraları doldurdular. Oysa hepimizin öncelikli yeni yıl dilekleri arasında sağlıklı olmak ve kalmak yer alıyor. Ancak ne kadar uyarsak da yılbaşı gecesi yağlı yemekleri ve alkolü fazla kaçıranlarımız olmuştur. Onlar için de Uzman Diyetisyen Sernaz Çakır Ercil’den yılbaşı gecesinin etkilerini temizleyip 2017 yılına sağlıklı bir başlangıç yapmamızı sağlayacak önerileri ve tarifleri öğrendikYılbaşı gecesi uyku düzeninin dışına çıkılıp geç yatılıyor. Ne de olsa oyunlar oynanıyor, sohbetler uzuyor, ekranlarda birbirinden ilgi çekici programlar yer alıyor. Ancak yeni yılın ilk gününü de bütün gün uykuda geçirmemeliyiz. Ne kadar geç yatarsak yatalım 2017’nin ilk gününe, en geç 10.00-11.00 arasında güzel bir kahvaltıyla başlayalım.Yılbaşı gecesi yediklerimiz ve içtiklerimiz yeni yılın ilk gününe ödemle uyanmamıza yol açabiliyor. Vücutta oluşabilecek ödemin atılmasında en büyük yardımcımız ise su. Yeni yılın ilk günü 2-3 litre su içmeliyiz. Suyumuzun içerisine ekleyeceğimiz taze zencefil ve limon sindirimimizi kolaylaştırırken, ödemi atmamıza da yardımcı olacak.“Yeni yıla nasıl girersen öyle gidermiş” derler ya, siz de yeni yıla yürüyüşle başlayın. Yılbaşı gecesi alkol aldıysanız, bugün en az 30 dakika açık havada yürümeyi ihmal etmeyin. Yürüyüş hem alkolün etkilerinden kurtulmanızı hem de vücudunuzu hareketlendirerek geceden kalma modunuzu atmanızı sağlayacak.Yağlı yemek, alkol, uyku düzeninin bozulması bağırsak florasını da olumsuz yönde etkileyebilir. Bağırsak florasının bağışıklık sistemimizden ruhsal durumumuza kadar büyük etkileri düşünüldüğünde bugün probiyotik takviyesi almak akıllıca olacaktır. Yoğurt, turşu ve kefir gibi probiyotik zengini gıdaları sofranızdan eksik etmeyin.Sabah: Yarım çay bardağı tuzsuz lor peyniri, 1 tane haşlanmış yumurta, 1 dilim tam buğday ekmeği, söğüş salataAra öğün: 1 fincan ödem atıcı bitki çayıÖğle yemeği: Peynirli-tavuklu ya da hindi eti ile salata, 1 dilim tam buğday ekmeğiAra öğün: 3 yemek kaşığı probiyotikli yoğurt ve yarım narAkşam yemeği: Ödem atıcısebze çorbası, 1 kase salataAra öğün: 1 dilim ananas veya1 tane kiviÖdem atıcı bitki çayı: 500 ml sıcak suya 3 ince dilim taze zencefil, 2 dilim limon, taze nane yaprakları, 2 tane çubuk tarçın eklenir ve demlenir. Gün içerisinde tüketilir.Ödem atıcı çorba: 1 tane soğan, 3-4 yaprak ıspanak, kereviz sapı ve yaprakları, 1 yemek kaşığı zeytin yağı, ¼ demet maydanoz, baharat, 2 yemek kaşığı bulgurla çorba hazırlanır ve içilir.