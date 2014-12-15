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2005 Öncesi Silikon Taktıranlar Dikkat!

Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven, 1990-2005 yılları arasında yerleştirilen meme protezlerinin acilen değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

2005 Öncesi Silikon Taktıranlar Dikkat!

Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven, 1990-2005 yılları arasında yerleştirilen meme protezlerinin acilen değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 17:20
2005 Öncesi Silikon Taktıranlar Dikkat!
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2005 Öncesi Silikon Taktıranlar Dikkat!
Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven, 1990-2005 yılları arasında yerleştirilen meme protezlerinin acilen değiştirilmesi gerektiğini söyledi.


Önceki yıllarda 8 ila 10 yılını dolduran meme protezlerinin değişimlerinin gerektiğini, ancak yeni geliştirilen protezlerde böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Doç. Dr. Erdem Güven; koheziv jel dolgulu yeni kuşak meme protezlerinin piyasaya 2005 yılında girdiğini ve bu tarihten önce yerleştirilen meme silikonlarının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
Doç. Dr. Güven, 'Eski tip silikonlarda zamanla aşınmaya bağlı olarak silikonun içindeki sıvı jelin vücuda sızmasıyla çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu durum amiloidoz hastalığına neden olabiliyor devamında ise böbrek yetmezliğine kadar varan ciddi kronik bir tablo ortaya çıkıyor. Jelin vücuda sızması kimi zaman mikro düzeyde olduğundan dışarıdan bu durum anlaşılamıyor. Bu nedenle 2005 öncesi silikon taktıranların mutlaka doktora başvurmaları gerekmektedir' dedi.

Kadınlarda fiziki görünümü tamamlayan ve özgüveni oluşturan temel unsurların başından gelen meme, zaman zaman vücudun genel görünümüne uygun olmamasından zaman zamansa doğum sonrası ve fazla kilo alıp verme durumlarından çeşitli deformasyonlarla kişileri mutsuzluğa itebilir. Ayrıca meme kanseri sonrası onarım cerrahisi adı altında takılan protezlerde de aynı implantlar kullanılmakta olup bu protezlerinde değişimi söz konusu olabiliyor. Güven, bu durumlarda başvurulan meme büyütme operasyonlarının kas altı, göğüs duvarı zarı altı veya meme altı gibi farklı şekillerde yapıldığını belirtti.

Doç. Dr. Erdem Güven, meme büyütme ameliyatı yaptıran ve yaptıracak olan hastalara; takılacak meme silikonun markası, şekli ve koheziv jel dolgulu olup olmadığı konusunda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu. Özellikle dünyada büyük üreticilerin ürettiği, onaylı, garantili ve kimlik belgesi olan silikonların tercih edilmesi gerektiğini, büyük üreticilerin ürettiği silikonların garantisi bulunduğunu, herhangi bir olumsuzlukta silikon değişim masraflarının üretici firmalarca karşılanabildiğini belirtti. Doç. Dr. Erdem Güven, silikon meme implantlarının uzun yıllardır dünyada güvenle kullanıldığını, yüksek teknolojiyle steril ortamlarda üretilen silikonların, uygun şekilde ve boyutta yerleştirildiğinde ömür boyu kullanılabileceğini kaydetti. 

Son Güncelleme: 15.12.2014 17:23
Anahtar Kelimeler:
2005 Öncesi Silikon Taktıranlar Dikkat!
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