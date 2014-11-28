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15 Dakikada Ebolayı Tespit Edecek!

Uluslararası sağlık vakfı The Wellcome Trust, 15 dakikada ebola tespit eden bir testin Gine'de deneneceğini açıkladı.

15 Dakikada Ebolayı Tespit Edecek!

Uluslararası sağlık vakfı The Wellcome Trust, 15 dakikada ebola tespit eden bir testin Gine'de deneneceğini açıkladı.

28 Kasım 2014 Cuma 18:56
15 Dakikada Ebolayı Tespit Edecek!
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15 Dakikada Ebolayı Tespit Edecek!
Uluslararası sağlık vakfı The Wellcome Trust, 15 dakikada ebola tespit eden bir testin Gine'de deneneceğini açıkladı.


16 bin kişiye bulaşan ve 5 bin 689 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ebola virüsüne karşı geliştirilen yeni bir testin denemelerine başlanacağı açıklandı. Wellcome Trust adlı sağlık kurumu, 15 dakikada vücutta ebola virüsü bulunup bulunmadığını tespit eden testin Gine’de deneneceğini duyurdu.

Hali hazırda kullanılan testlerden 6 kat daha hızlı olan ebola testinin işe yaraması durumunda hastaların daha hızlı karantinaya alınabileceği ve tedavi edilebileceği belirtiliyor. Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan Pasteur Enstitüsü’nden bilim insanlarının liderliğinde yapılacak denemeler hakkında konuşan Wellcome’dan Val Snewin, “Bu, yalnızca hastaların yaşama şansını artırmakla kalmayacak, virüsün başkalarına geçişini de engelleyecektir” ifadelerini kullandı 

Son Güncelleme: 28.11.2014 18:58
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Uluslararası Sağlık Vakfı The Wellcome Trust15 Dakikada Ebola Tespit Eden Bir Testin Ginede Deneneceğini Açıkladı.
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