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13 yıldır böyle yaşıyor

Batman'ın Sason ilçesine 13 yıl önce misafirliğe gittiği akrabasının temizlediği tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan Cuma Araz (30) başındaki 80 saçma ile hayatını sürdürüyor.

13 yıldır böyle yaşıyor

Batman'ın Sason ilçesine 13 yıl önce misafirliğe gittiği akrabasının temizlediği tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan Cuma Araz (30) başındaki 80 saçma ile hayatını sürdürüyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:49
13 yıldır böyle yaşıyor

Sason ilçesine bağlı Dereiçi köyünde yaşayan 4 çocuk babası Cuma Araz, 2005 yılında Altıdere köyündeki akrabasını ziyarete gitti. Akşam saatlerinde sohbet sırasında akrabasının temizliğini yaptığı av tüfeği, kazada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Cuma Araz’ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Araz, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde uzun süre tedavi gördü.

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Burada çekilen röntgeninde tek tek görülen saçmalarla 13 yıldan beri yaşamak zorunda kalan Araz, “Bugüne kadar doktorlar hiç ameliyat etmedi. Bana, kafamda bulunna 80 saçmanın bir zararının olmadığını söylediler. Saçmalardan iki tanesi, kafatasımı delerek beyin zarında takılıp durduğunu söylediler. İki tanesi ise ses tellerime zarar verdi. Artık vücudumdaki bu saçmalardan kurtulmak istiyorum. Bu konuda yetkililerin bana destek olmasını istiyorum” dedi.

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