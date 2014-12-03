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120 yaşına kadar yaşamak mümkün!

Hürriyet'te yer alan habere göre Moskova Devlet Üniversitesi'nden Dr

120 yaşına kadar yaşamak mümkün!

Hürriyet'te yer alan habere göre Moskova Devlet Üniversitesi'nden Dr

03 Aralık 2014 Çarşamba 00:27
120 yaşına kadar yaşamak mümkün!
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Hürriyet'te yer alan habere göre Moskova Devlet Üniversitesi'nden Dr. Maxim Skulaçev ve ekibi, yeni bir antioksidan türünü kullanarak geliştirilecek hap sayesinde insanların 120 yaşına kadar yaşayabileceğini öne sürdü. Bilim adamları, bu antioksidanın, temel görevi biyolojik enerjinin sağlanması olan, yaşlanmayı tetikleyen, kalp krizi ve Alzheimer ile bağlantılı hücredeki mitokondriyi etkilediğini belirtti.

YAŞLILIK ERTELENEBİLİR

Yaşlanma sürecini yavaşlattığı öne sürülen yeni "formül" fareler, balıklar ve köpekler üzerinde denendi. Skulaçev, formül sayesinde hayvanlarda yaşlılığa bağlı birçok hastalığın çok yavaş ortaya çıktığını vurguladı. Bilim adamı, başka araştırmaların da olumlu sonuç vermesi halinde "yaşlılığın artık ertelenebileceğini" ifade etti.

Ancak Skulaçev, 800 yıl yaşamanın mümkün olabileceğine inanmadığını, büyük ihtimalle gelecekte yeni hastalıkların ortaya çıkacağını söyledi. Konuya ilişkin makale Daily Mail dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

 
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YaşSihhatSağlıkAraştırmaRusyaçalışmaSon Haberler
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