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120 Yaşına Kadar Yaşamak Hayâl Değil!

Rus bilim adamları,

120 Yaşına Kadar Yaşamak Hayâl Değil!

Rus bilim adamları,

27 Kasım 2014 Perşembe 16:51
120 Yaşına Kadar Yaşamak Hayâl Değil!
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120 Yaşına Kadar Yaşamak Hayâl Değil!
Rus bilim adamları, yeni bir antioksidanın yaşlılığa bağlı hastalıkları geciktirebileceğini öne sürdü. Bu yeni antioksidan türünü kullanarak geliştirilecek hap sayesinde, insanlar 120 yaşına kadar yaşayabilir


Rus bilim adamları, yaşlanma sürecini ertelemenin yolunu bulduklarını iddia etti. Moskova Devlet Üniversitesi’nden Dr. Maxim Skulaçev ve ekibi, yeni bir antioksidan türünü kullanarak geliştirilecek hap sayesinde insanların 120 yaşına kadar yaşayabileceğini öne sürdü.
Yaşlanma sürecini yavaşlattığı öne sürülen yeni "formül" fareler, balıklar ve köpekler üzerinde denendi. Skulaçev, formül sayesinde hayvanlarda yaşlılığa bağlı birçok hastalığın çok yavaş ortaya çıktığını vurguladı. Bilim adamı, başka araştırmaların da olumlu sonuç vermesi halinde "yaşlılığın artık ertelenebileceğini" ifade etti.
Konuya ilişkin makale Daily Mail dergisinin internet sitesinde yayımlandı. 

Son Güncelleme: 27.11.2014 16:53
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120 Yaşına Kadar Yaşamak Hayâl Değil!
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