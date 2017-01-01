1 Yaşından Küçük Çocuğa Bal Vermeyin



Bebeklerin bağışıklık sistemin büyüklere göre daha az geliştiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gül Hallaçoğlu, 1 yaşından küçük çocuklara bal, çilek, kivi, yumurta beyazı, çikolata, kakao gibi alerjen gıdaların verilmemesi gerektiğini söylediBu maddeler içinde özellikle bala dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gül Hallaçoğlu “Arılar bal yaparken bakteri üreten kalıntıları bala bırakırlar. Bu bakteri bebeklerde botulizm denilen zehirlenmelere yol açabilmektedir. Yetişkinlerde sindirim sisteminde zehri önleyen ve bakterilerin çoğalmasını engelleyen faydalı kalıntılar mevcuttur. Bebeklerin sindirim sisteminde bu hücreler gelişmediği için bakterilere karşı bağışıklıkları yoktur. Bu sebeple bu zehirlenme bebeğin sinir sistemini etkiler hatta nadir olarak görülse de ölümle sonuçlanabilmektedir” dedi.